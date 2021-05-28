Мільярд доларів. Німеччина визнала геноцид в Намібії і виплатить компенсацію

53 хвилин(и) тому

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Влада Німеччини визнала свою причетність до геноциду десятків тисяч представників народів гереро та нама в Намібії у часи, коли на початку XX століття країну контролювали німецькі колоніальні війська.

Намібія - країна на півдні Африки, на захід від ПАР, її населення складає 2,5 млн людей.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас повідомив про офіційне визнання геноциду у п'ятницю, 28 травня.

"У світлі історичної та моральної відповідальності Німеччини ми вибачимося перед Намібією та потомками жертв геноциду", - сказав він.

Міністр додав, що Німеччина "на знак визнання величезних страждань, завданих жертвам", підтримає розвиток країни через програму вартістю понад 1,3 мільярда доларів.

Ця сума виплачуватиметься упродовж наступних 30 років. Її спрямують на фінансування інфраструктурних проєктів, а також системи охорони здоров'я Намібії.

З 1884 по 1915 рік Намібія була німецькою колонією. Після повстання народів гереро і нама німецькі колоніальні війська у період між 1904 і 1907 роком вбили, за оцінками, кілька десятків тисяч їхніх представників.

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Перемовини про визнання цих подій геноцидом Намібія та Німеччина вели з 2015 року.

Міністр закордонних справ Німеччини каже, що до переговорного процесу були залучені представники общин гереро і нама.

"Тепер ми офіційно будемо називати ці події тим, чим вони є з сьогоднішньої точки зору - геноцидом", - сказав Хайко Маас.

Водночас Векуї Рукоро, верховний вождь гереро, який раніше намагався подати позов проти Німеччини в американському суді, каже, що нової угоди недостатньо, аби покрити "непоправну шкоду", яку його народу завдали німецькі колоніальні війська.

На його думку, чинна влада Намібії, погодившись на такі умови з боку Німеччини, "продала" інтереси країни.

Франція і геноцид в Руанді

У четвер, 27 травня, президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Руанди заявив, що Франція несе частку політичної відповідальності за геноцид 1994 року в цій країні.

При цьому Макрон запевнив, що Франція все ж не була співучасницею тих подій.

"Франція несе свою частку відповідальності за те, що не змогла запобігти трагедії, в якої є ім'я - геноцид. Я визнаю нашу відповідальність і сподіваюся, що ті, хто пережив цю трагедію, зможуть нас пробачити", - сказав Макрон.

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За його словами, французька влада "не почула застережень і занадто довго мовчала, коли факти вже були оприлюднені". Однак Париж не був учасником тих трагічних подій, наполіг Макрон.

У 1994 році внаслідок дій уряду Руанди, який прийшов до влади внаслідок військового перевороту і складався з представників етнічної більшості країні - народності хуту, знищили сотні тисяч представників етнічної меншості - народності тутсі.

Францію, яка підтримувала тодішнього президента Руанди, звинувачують в тому, що вона знала про підготовку геноциду, але не зробила нічого, аби йому запобігти.