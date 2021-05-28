"Щоб ви зрозуміли, що відбувається": Лукашенко привіз Путіну валізу з документами

9 хвилин(и) тому

Автор фото, kremlin.ru

Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі пообіді 28 травня. Медіа транслювали початок зустрічі двох політиків, а потім почалася закрита частина.

На початку розмови Лукашенко та Путін багато жартували.

"Погода в Сочі гарна, - заявив президент Путін. - Можемо скупатися". "Із задоволенням", - відповів Олександр Лукашенко.

"Море стає теплішим і теплішим. Гадаю, це теж сприятиме результатам нашої сьогоднішньої зустрічі", - припустив російський президент.

Що у чорній валізці?

Поруч із кріслом Лукашенка на зустрічі помітили чорну валізку. Білоруський лідер пояснив, що там документи.

"Щоб Ви розуміли, що відбувається, - заявив він Путіну. - Щоб Ви розуміли, що це за люди".

Він також заявив, що після ознайомлення з цими документами російському президенту стане зрозуміло, "що там відбувалося і відбувається".

У цей момент Олександр Лукашенко говорив про інцидент із літаком Ryanair, коли Білорусь примусово посадила борт, який прямував з Афін до Вільнюса, щоб затримати відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Разом з Протасевичем затримали його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

На зустрічі з Путіним Лукашенко заявив, що "йде спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року".

Дії Білорусі викликали обурення в демократичному світі.

Після рішень ЄС та України Білорусь по суті опинилася в повітряній блокаді - країни вирішили припинити авіасполучення з нею, не користуватися її повітряним простором і не допускати її літаки у свій.

Затримання з винищувачем

23 травня рейс FR4978 авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса вимушено сів у Мінську після повідомлення про загрозу безпеці на борту

До кордону з Литвою залишалося всього 30 км, але у супроводі винищувача МіГ-29 літак пролетів значно більшу відстань до Мінська.

Після перевірок в аеропорту Мінська білоруська влада арештувала Романа Протасевича, колишнього редактора головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині редактора телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

23-річну подругу Протасевича відправили у СІЗО КДБ у Мінську

У Білорусі йому теоретично може загрожувати смертна кара. Але, станом на зараз, статті, за якими його обвинувачують, передбачають покарання до 15 років ув'язнення.

У понеділок в мережі опублікували відео із затриманим Протасевичем, на ньому він розповів, що перебуває в слідчому ізоляторі №1 міста Мінська.

"Можу заявити, що жодних проблем зі здоров'ям, зокрема із серцем чи з будь-якими іншими органами, у мене немає. Ставлення з боку співробітників до мене максимально коректне й згідно із законом", - сказав Протасевич.

"Також я зараз продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення щодо зізнання в організації масових заворушень у місті Мінськ", - зазначив він у відео.

Активісти припускають, що цей запис зробили після тортур.

Окрім заборони на польоти ЄС пообіцяв санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Протасевича та його дівчини.

Із критикою затримання Протасевича виступив і президент США Джо Байден.

"Цей обурливий інцидент та відео, яке, здається, Протасевич зробив під примусом, є ганебними нападами на політичне інакомислення та свободу преси", - йдеться в його заяві.

Байден підтримав проведення міжнародного розслідування обставин затримання опозиціонера та введення нових санкцій проти відповідальних.