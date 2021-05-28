Серіал "Друзі". Чому у Китаї вирізали деякі сцени нового епізоду

1 година тому

Автор фото, WarnerMedia

У китайській версії спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання" вирізали низку сцен, в яких фігурували корейський гурт BTS, Леді Гага, Джастін Бібер, а також згадки про ЛГБТ.

На усіх трьох китайських платформах, які мали права на трансляцію епізоду (iQiyi, Youku і Tencent Video) "Друзів", вийшла його скорочена версія.

Точних причин такого кроку офіційно не називають, проте лунають припущення, що приводом для цензурування контенту стало те, що усі вирізані персони нібито припускалися критичних або образливих вчинків та висловлювань щодо Китаю.

Також не до кінця зрозуміло, було цензурування ініціативою самих платформ iQiyi, Youku і Tencent Video чи вони зробили це на вимогу влади.

У Китаї серіал "Друзі" користується величезною популярністю - особливо серед молоді.

Чимало місцевих інтернет-користувачів розповідають, що саме "Друзі" познайомили їх із західною культурою та допомогли вивчити англійську мову.

Тож той факт, що в їхній країні показали скорочену версію нового епізоду, засмутив багатьох китайських глядачів.

Багато хто з них почав ділитися у соцмережах відео вирізаних фрагментів або ж викладати посилання на піратські сайти, де можна переглянути оригінальну версію "Друзів".

Чим BTS, Леді Гага та Джастін Бібер могли не вгодити Китаю?

Автор фото, WarnerMedia

Один з учасників південнокорейського гурту BTS минулого року висловився щодо Корейської війни, згадавши спільну "історію болю" Південної Кореї та США, які воювали на одному боці.

У Китаї ці слова багатьом не сподобалися, адже Пекін у тій війні підтримував Північну Корею.

Китайськими соцмережами свого часу прокотилася хвиля критику на адресу BTS і заклики до бойкоту гурту.

Джастін Бібер у 2014 році оприлюднив у своєму інстаграмі фото біля храму Ясукуні в Токіо. Цей храм присвячений японським воїнам, які загинули під час Другої світової.

У КНР Ясукуні вважається одним із символів небажання Японії визнавати злочини своїх військових щодо китайського народу.

Леді Гага стала об'єктом критики в Китаї після того, як у 2016 році зустрілася з Далай-ламою. Це розцінили як підтримку тибетського сепаратизму.

Також у китайській версії "Друзів" зникли сцени, в яких якимось чином згадуються теми ЛГБТ.

Зокрема - короткий епізод, в якому німецький прихильник серіалу "Друзі", який є геєм, зізнається, що хотів бути схожим на Дженніфер Еністон.

Новий епізод серіалу "Друзі" вийшов на екрани 27 травня. Детальніше про нього читайте тут.