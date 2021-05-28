16-річна дівчина перейшла мінне поле, щоб втекти з "ДНР"

31 хвилин(и) тому

Автор фото, МВС

Неповнолітня жителька окупованої частини Донецької області самостійно перетнула мінне поле, щоб опинитися на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

За словами правоохоронців, дівчині, про яку йдеться, 16 років.

Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, мешкає у Горлівці та має паспорт так званої "ДНР".

"Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнула мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт Верхньоторецьке", - кажуть в поліції.

Автор фото, МВС

Опинившись на позиціях Збройних сил, дівчина розповіла про бажання проживати на території, підконтрольній українській владі.

За її словами, в неї є родичі, що мешкають на Заході України.

Дівчину оглянули медики, і жодних тілесних ушкоджень в неї не виявили.

Наразі вона перебуває у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Останнім часом пункти пропуску на лінії розмежування практично не працюють - якщо до пандемії на Донбасі працювали п'ять контрольних пунктів в'їзду-виїзду, то у травні 2021 повідомлялося про роботу лише одного з них.

Причиною називають обмеження на в'їзд та виїзд, запроваджені на тимчасово окупованих територіях, - нібито для того, щоб завадити поширенню коронавірусу "з території України".