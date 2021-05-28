Скіфське золото. З України намагались вивезти унікальні прикраси

11 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки завадила незаконному вивезенню з території України артефактів часів Скіфської доби.

На міжнародних аукціонах, кажуть у відомстві, ці прикраси можуть коштувати від 40 тисяч доларів.

Процес вивезення артефактів організував посередник, який діяв на замовлення клієнтів з Європи.

Нагадаємо, що зараз Україна судиться у Нідерландах з Росією за колекцію "скіфського золота", яке вивезли з кримських музеїв до Амстердама перед анексією Криму.

Він винайняв кур'єра, який мав вивезти прикраси через пункт пропуску "Ягодин", що у Волинській області.

Під час обшуку в його особистих речах виявили 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.

Автор фото, СБУ

Наразі цінності направили на експертизу. За її результатами фігурантам планують повідомити про підозру за статтями про замах на злочин та контрабанду.

Максимальний термін покарання - до 7 років позбавлення волі.

Після завершення розслідування вилучені артефакти планують передати до Музейного фонду України.

У березні цього року працівникам СБУ також вдалося затримати банду контрабандистів, які вивозили культурні цінності до країн ЄС - тоді силовики вилучили предмети старовини вартістю в майже мільйон доларів.

Йшлося про холодну зброю різних епох, обладунки, золоті та срібні монети часів Київської Русі та старовинні предмети побуту.

Українські науковці вже багато років звертають увагу на розквіт "чорної археології". Копачі ледь не відкрито розкопують кургани та просто за допомогою металошукачів шукають цінності, які потім продають за кордон.

Доходить і до того, що тисячолітні пам'ятки розкопують за допомогою великої техніки, а влада та поліція не може нічого вдіяти.