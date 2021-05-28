У Києві почнуть вакцинацію від Covid-19 охочих. Чим і де

1 година тому

Автор фото, AFP

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 29 травня у столиці почнуть масове щеплення у Міжнародному виставковому центрі.

Щепитися можна буде китайською вакциною CoronaVac, яку надало Києву міністерство охорони здоров'я.

До цього мали право вакцинуватись тільки пільгові категорії киян з перших черг вакцинації. Або ж укол змогли отримати люди, які зуміли дістати доступ до "залишкових доз" AstraZeneca.

"Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру розпочне працювати великий центр вакцинації від COVID-19, - повідомив мер Києва. - У центрі вакцинації в вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку "Дія".

Крім тих, хто записався до списку очікування в додатку "Дія", вакциною CoronaVac щепитимуть паралімпійців та працівникам санаторно-курортних закладів.

Віталій Кличко нагадав, що 25 травня Київ отримав 20 640 доз CoronaVac.

На цей момент, за даними мера, в столиці вакцинували понад 113 тисяч людей - переважно медиків, соціальних працівників, вчителів.

На сьогодні, твердить Віталій Кличко, "усі дози для первинної вакцинації використані, триває ревакцинація".

Мер Києва нагадав, що наразі у Києві працює 15 мобільних бригад та 98 пунктів щеплення.

Ще 10 мобільних бригад пройшли підготовку до вакцинації американською Pfizer - "як тільки в Україні з'явиться ця вакцина".

Що відомо про CoronaVac

Автор фото, AFP

CoronaVac - вакцина виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У квітні Україна отримала першу партію цієї вакцини у 215 тисяч доз.

Раніше передбачалося, що китайська CoronaVac, що міститься у флаконах по одній дозі, передусім буде призначена для маломобільних груп населення віком від 80 років, - йдеться про людей з інвалідністю та літніх людей, які не можуть вийти з дому.

У Центрі громадського здоров'я, де координують процес вакцинації, також говорили, що ця вакцина - для освітян, які беруть участь у ЗНО, олімпійців та паралімпійців, а також патрульної поліції.

Досьє на вакцину CoronaVac наразі перебуває на розгляді Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Очікувалося , що на початку квітня ВООЗ оголосить своє рішення — схвалити її до використання чи ні. Однак рішення поки що немає.

Вакцину CoronaVac закупили для щеплень у Туреччині, Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Бразилії.

Також нею вакцинували вже кілька мільйонів людей у Китаї. Щеплення CoronaVac у січні зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Також нею прищепився 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій.

За попередніми даними досліджень, ефективність вакцини CoronaVac становить 78%. Проте результати випробування препарату у Бразилії показали, що ефективність вакцини - 50,3%.

CoronaVac не належить до вакцин, зареєстрованих у ЄС.