Білорусь припиняє поставки бензину А-95 в Україну. Деякі українські товари під забороною

34 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Білоруська нафтова компанія (БНК) не підтвердила наміри про поставки в Україну бензину А-95 на червень.

Про це із посиланням на власників контрактів на поставку бензину від БНК повідомила "Консалтингова група А-95".

Водночас бензин марки А-92 буде поставлений в повному обсязі.

Причини такого рішення білоруської сторони поки невідомі, повідомляють у "Консалтингова група А-95" і нагадують, що середньомісячні поставки білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тисяч тонн, що становить близько половини ринку цієї марки.

Там вважають, що через брак білоруського бензину на українському ринку може виникнути дефіцит пального.

Сергій Куюн, директор групи, назвав "нестандартним завданням" швидко знайти понад 50 тисяч тонн 95-го бензину.

"Я розумію, що консультації ще тривають. Але завдання нестандартне - знайти 50 тисяч тонн "п'ятої ", - написав він у Facebook.

Аналітик також звертає увагу на те, що це "ще один сигнал нам, третій на цю весну" щодо цін та ситуації на ринку пального в Україні.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Травень виявився багатим на погані новини з ринку пального

Ситуація на ринку пального в Україні і до цього була напруженою.

Ціни на пальне почали зростати разом із цінами на нафту на світових ринках. І вона ще більше загострилася по тому, як уряд запровадив граничні торговельні націнки на пальне.

Від шоколаду до меблів - Білорусь обмежує й імпорт з України

Обмежень зазнають не лише поставки білоруського бензину в Україну, але й цілого списку українських товарів до Білорусі.

Білорусь запроваджує режим індивідуального ліцензування на низку українських товарів, повідомив у Facebook торговий представник України, заступник міністра економіки Тарас Качка.

Серед цих товарів "кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі".

За словами Тараса Качки, білоруський уряд ухвалив рішення 26 травня, і воно набуде чинності за 10 днів.

Поки що індивідуальне ліцензування розраховане на пів року.

"Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі", - пояснив наслідки цього рішення торговий представник України, назвавши його дискримінаційним стосовно України.

Після інциденту із літаком Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, і який примусово посадили у Мінську, щоб затримати відомого білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

З 29 травня Україна закрила свій авіапростір для білоруських літаків.