Політик вибачився за те, що мочився під час відеодзвінка
Канадський політик вибачився за те, що мочився під час відеоконференції у парламенті.
Це вже друга халепа із канадським парламентарем Вільямом Амосом, який представляє Понтіак у Квебеку. Минулого місяця він постав голяка перед своїми колегами під час відеодзвінка.
"Мені дуже соромно за мої дії та за шок, який вони могли викликати у тих, хто бачив це", - заявив пан Амос.
Останній інцидент за своєї участі він опитав як "неприйнятний", але "випадковий".
У заяві політик, який входить до очолюваної прем'єром Джастіном Трюдо Ліберальної партії, повідомив, що тимчасово складе із себе певні обов'язки, хоча й не припинятиме представляти свій округ.
Він також додав, що "шукатиме допомоги", але не уточнив, де саме і про яку саме допомогу йдеться.
"Я дуже ціную підтримку з боку моєї команди та родини", - додав парламентар.
"Щира помилка"
Вільям Амос є колишнім юристом у галузі охорони довкілля. Він став депутатом парламенту у 2015.
У квітні цього року він вже з'являвся голяка перед колегами під час відеодзвінка. Тоді він пояснив це тим, що випадково увімкнув відео у момент, коли перевдягався у робочий одяг після пробіжки.
Тоді ж пан Амос заявив, що йому соромно за цей інцидент, але він назвав його "щирою помилкою", яка більше не повториться.
Хоча свідками цього були лише його колеги-парламентарі та апаратні працівники, стався "витік", і картинку, де оголений 46-річний чоловік стоїть між прапорами Квебеку та Канади, жваво обговорювали в пресі та у соцмережах.
Інший парламентар Себастьян Лемір пізніше визнав, що зробив фото, і вибачився за це. Проте він наполягав, що не знає, як воно потрапило в медіа.
Спікер парламенту Ентоні Рота назвав інцидент "ганебним" і нагадав членам парламенту правила фото та відеозйомки під час парламентських засідань.