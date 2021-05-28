Політик вибачився за те, що мочився під час відеодзвінка

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Canadian Press/Shutterstock Підпис до фото, Вільям Амос - на задньому плані, під час пресконференції лідера своєї партії, прем'єра Канади Джастіна Трюдо

Канадський політик вибачився за те, що мочився під час відеоконференції у парламенті.

Це вже друга халепа із канадським парламентарем Вільямом Амосом, який представляє Понтіак у Квебеку. Минулого місяця він постав голяка перед своїми колегами під час відеодзвінка.

"Мені дуже соромно за мої дії та за шок, який вони могли викликати у тих, хто бачив це", - заявив пан Амос.

Останній інцидент за своєї участі він опитав як "неприйнятний", але "випадковий".

У заяві політик, який входить до очолюваної прем'єром Джастіном Трюдо Ліберальної партії, повідомив, що тимчасово складе із себе певні обов'язки, хоча й не припинятиме представляти свій округ.

Він також додав, що "шукатиме допомоги", але не уточнив, де саме і про яку саме допомогу йдеться.

"Я дуже ціную підтримку з боку моєї команди та родини", - додав парламентар.

"Щира помилка"

Вільям Амос є колишнім юристом у галузі охорони довкілля. Він став депутатом парламенту у 2015.

У квітні цього року він вже з'являвся голяка перед колегами під час відеодзвінка. Тоді він пояснив це тим, що випадково увімкнув відео у момент, коли перевдягався у робочий одяг після пробіжки.

Тоді ж пан Амос заявив, що йому соромно за цей інцидент, але він назвав його "щирою помилкою", яка більше не повториться.

Хоча свідками цього були лише його колеги-парламентарі та апаратні працівники, стався "витік", і картинку, де оголений 46-річний чоловік стоїть між прапорами Квебеку та Канади, жваво обговорювали в пресі та у соцмережах.

Інший парламентар Себастьян Лемір пізніше визнав, що зробив фото, і вибачився за це. Проте він наполягав, що не знає, як воно потрапило в медіа.

Спікер парламенту Ентоні Рота назвав інцидент "ганебним" і нагадав членам парламенту правила фото та відеозйомки під час парламентських засідань.

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