Як вмовити бабусю на щеплення від Covid-19

1 година тому

Дмитро давно намагається переконати бабусю зробити щеплення від Covid-19, але вона проти. Онук думає: якби самому вакцинуватися і показати бабусі, що усе добре, це могло би її переконати.

Чому в Україні одні можуть вакцинуватися, але не хочуть? Інші - хочуть і не можуть? А ті, хто хочуть і можуть, мають поборотися за свою дозу вакцини від Covid-19?

Дивіться у нашому матеріалі.

Над відео працювали Вікторія Жуган, Єлизавета Жарких, Микола Леоненко, Мирослава Станкевич.