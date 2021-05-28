Про що Лукашенко просить Путіна, хаос щеплень в Україні і мапа темної матерії. Теленовини ВВС
У випуску 28 травня:
- Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Путіним у Сочі назвав скандал довкола перехопленого літака RyanAir "спалахом емоцій". Чи знайде він підтртимку в Кремлі, і як довго Росія готова рятувати білоруського лідера?
- Майже мільйон доз вакцини вкололи в Україні. Чи легко зробити щеплення від коронавірусу? Історії кількох людей, які можуть, але не хочуть щепитися, і тих, хто хотів би, але не може.
- Вчені вперше отримали космічну мапу темної матерії. Теорії відносності Ейнштейна кинуто виклик?
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