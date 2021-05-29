Поліція думала, що електрику краде ферма марихуани. Виявилося - фабрика біткоїнів

44 хвилин(и) тому

Автор фото, West Midlands Police Підпис до фото, Поліцейські думали, що в цьому будинку вирощують канабіс, але виявилось, що тут працює ціла фабрика з майнінгу біткоїнів

Британська поліція шукала у промзоні в місті Сендвелл поблизу Бірмінгема ферму з вирощування канабісу, а натомість знайшла підпільне підприємство з майнінгу біткоїнів.

Отримавши оперативну інформацію про підпільні плантації канабісу, правоохоронці 18 травня провели рейд, але замість кущів коноплі побачили у складському приміщенні комплекс з близько сотні комп'ютерів.

Влада каже, що "цифрова копальня" вкрала електроенергії на кілька тисяч фунтів.

Енергокомпанія Western Power Distribution з'ясувала, що в мережу зробили врізку.

А детективам повідомили, що на склад навідуються надто багато людей. Поліцейський дрон зафіксував, що там акумулюється тепло.

Автор фото, West Midlands Police Підпис до фото, Влада каже, що "копальня" вкрала електроенергії на тисячі фунтів

За словами сержанта Дженніфер Гріффін, за цими ознаками вони вирішили, що у приміщенні вирощують коноплю.

"Були всі ознаки наркоплантації. Наскільки мені відомо, це друга подібна цифрова копальня, виявлена в регіоні Вест Мідленд", заявила вона.

Поліція конфіскувала комп'ютери, але нікого поки що не заарештувала.

Що таке біткоїн?

Автор фото, Reuters

Біткоїн - один з різновидів цифрових грошей, криптовалюта, створена у 2008 році.

Вона працює на основі блокчейну - розподіленої бази даних про всі транзакції - і дозволяє здійснювати фінансові операції без посередників в особі банків.

Майнінг (англ. "mining") - це процес запису транзакцій з біткоїнами в блокчейн, загальнодоступну базу даних по всіх операціях з цією криптовалютою, що відповідає за підтвердження транзакцій.

Майнінг є єдиним спосібом емісії біткоїнів, які нараховуються як винагорода за розв'язання майнером певних математичних задач за допомогою комп'ютерного обладнання.

Процес навмисно зробили ресурсомістким та складним, щоб кількість блоків, знайдених майнерами щодня, залишалася постійною.

Майнінг потребує величезної потужності комп'ютерів і, відповідно, великих енерговитрат.

За даними експертів Кембриджського університету, на майнінг біткоїнів у світі витрачають більше електрики, ніж споживає така промислово розвинена країна, як Нідерланди.