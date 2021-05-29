Як пройшли переговори Лукашенка з Путіним

56 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.by Підпис до фото, Головною інтригою зустрічі Лукашенка з Путіним залишається питання про те, що ж було у валізі Лукашенка, з якою він з'явився на переговори

Олександр Лукашенко та Володимир Путін зустрілися у п'ятницю у Сочі та проговорили там більше п'яти годин - до самої ночі.

Це вже треті переговори між політиками з початку року.

Більша частина розмови була закритою й жодна зі сторін не розкриває деталей, про що саме йшла мова.

А на камери Олександр Лукашенко скажився на Захід, який "замочив" білоруську авіакомпанію "Белавиа", та пообіцяв показати Путіну документи з чорної валізи, "щоб ви зрозуміли, що відбувається".

Що саме було у валізі, не відомо до цього часу.

Очікується, що реальні результати переговорів Лукашенка з Путіним оголосять сьогодні.

"Замочили на всю катушку"

Автор фото, president.gov.by Підпис до фото, Олександр Лукашенко прибув на переговори з Путіним у Сочі. Він запевняє, що зустрічається з російським президентом не надто часто, а самі перемовини планували це з початку року

Традиційно Володимир Путін та Олександр Лукашенко хвалили співпрацю між країнами та дякували одне одному за зустріч.

Олександр Лукашенко також заявив, що йому закидають, ніби він зустрічається з Путіним надто часто: "Але це наш план, ми про це оголосили ще в кінці минулого року".

Він також додав, що зустріч з російським президентом була запланована до "спелску емоцій" - так Лукашенко назвав події, що послідували після примусової посади літака Ryanair в Мінську, арешту опозиціонера Романа Протасевича та авіаційної блокади Білорусі, що послідувала за цим.

Олександр Лукашенко згадав, як минулого року під час карантину у Мінську продовжував працювати аеропорт і "Белавиа", за його словами, допомагала багатьом іноземцям повертатися додому.

Зараз білоруській авіакомпанії заборонили рейси до багатьох країн, зокрема і України.

"Замочили на всю катушку", - поскаржився Олександр Лукашенко.

Валіза Лукашенка

Автор фото, kremlin.ru

Багато уваги у пресі також прикуто до таємничої валізи, з якою прийшов Олександр Лукашенко на зустріч до Володимира Путіна.

"Я покажу вам деякі документи, ви зрозумієте, що там відбувається і відбувалося. Йде спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року", - нагадав Лукашенко початок масових протестів у Білорусі через сумнівні результати президентських виборів 2020 року.

Які саме документи у "валізі Лукашенка" - невідомо. Утім сама вона вже стала мемом.

Зокрема згадали одну з цитат Олександра Лукашенка: "Я довічно не буду за цю посаду триматися. Як тільки народ відмовиться від моїх послуг, я - валізу під пахву і піду".

Володимир Путін же говорив про те, що "море стає все теплішим і теплішим", що, на його думку, "буде сприяти досягненню цілей нашої сьогоднішньої зустрічі".

Про якій саме цілі йде мова, він не уточнив.

Водночас російський президент згадав про розбудову союзу між Росією та Білоруссю: "Ми з вами займаємося питаннями будівництва союзної держави. Ми робимо це, як то кажуть, спокійно, виходячи з того, щоб забезпечити інтереси як Білорусії, так і Росії, рухаємося в цьому напрямку впевнено".

"Питання тільки в тому, щоб робити все послідовно, не поспішаючи, які не забігаючи вперед, а діючи поетапно", - додав Володимир Путін.

Більше п'яти годин

Автор фото, kremlin.ru Підпис до фото, Після понад п'ятигодинних переговорів Лукашенко і Путін не зробили жодної заяви та розійшлися. Більше перемовин зараз у Сочі у них не заплановано

Далі переговори Путіна з Лукашенком проходили без журналістів.

Ця зустріч тривала більше п'яти годин і її результати невідомі - жодних заяв після її завершення не прозвучало.

Очікується, що якісь деталі переговорів озвучать у суботу. Але ні джерела, наближені до Лукашенка (зокрема і Telegram-канал "Пул первого"), ні Кремль про закриту зустріч нічого не повідомляють.

Речник Кремля Дмитро Пєсков на запитання, чи планують Путін і Лукашенко продовжити спілкування у вихідні, сказав, що зустріч запланували лише на п'ятницю.

Хоча Лукашенко, судячи з усього, явно розраховував затриматися в Сочі на вихідних: він уже подякував Путіну за запрошення "саме в п'ятницю, щоб у вихідні дні можна було і в море зануритися".

Нові санкції США для Білорусі

Тим часом у ніч на суботу стало відомо, що США разом з ЄС розробляють адресні санкції проти ключових представників білоруської влади. Про це повідомила офіційна представниця Білого дому Дженніфер Псакі.

"Сполучені Штати у співпраці з ЄС та іншими партнерами і союзниками розробляють список адресних санкцій проти ключових членів режиму Лукашенка, пов'язаних з порушеннями прав людини і корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Також повідомляється, що 3 червня США повторно введуть обмеження для дев'яти білоруських держпідприємств.

Крім того, США припиняють дію підписаного в 2019 році договору з Білоруссю про взаємне використання повітряного простору та радять своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі, йдеться в заяві.