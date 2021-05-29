Як пройшли переговори Лукашенка з Путіним
Олександр Лукашенко та Володимир Путін зустрілися у п'ятницю у Сочі та проговорили там більше п'яти годин - до самої ночі.
Це вже треті переговори між політиками з початку року.
Більша частина розмови була закритою й жодна зі сторін не розкриває деталей, про що саме йшла мова.
А на камери Олександр Лукашенко скажився на Захід, який "замочив" білоруську авіакомпанію "Белавиа", та пообіцяв показати Путіну документи з чорної валізи, "щоб ви зрозуміли, що відбувається".
Що саме було у валізі, не відомо до цього часу.
Очікується, що реальні результати переговорів Лукашенка з Путіним оголосять сьогодні.
"Замочили на всю катушку"
Традиційно Володимир Путін та Олександр Лукашенко хвалили співпрацю між країнами та дякували одне одному за зустріч.
Олександр Лукашенко також заявив, що йому закидають, ніби він зустрічається з Путіним надто часто: "Але це наш план, ми про це оголосили ще в кінці минулого року".
Він також додав, що зустріч з російським президентом була запланована до "спелску емоцій" - так Лукашенко назвав події, що послідували після примусової посади літака Ryanair в Мінську, арешту опозиціонера Романа Протасевича та авіаційної блокади Білорусі, що послідувала за цим.
Олександр Лукашенко згадав, як минулого року під час карантину у Мінську продовжував працювати аеропорт і "Белавиа", за його словами, допомагала багатьом іноземцям повертатися додому.
Зараз білоруській авіакомпанії заборонили рейси до багатьох країн, зокрема і України.
"Замочили на всю катушку", - поскаржився Олександр Лукашенко.
Валіза Лукашенка
Багато уваги у пресі також прикуто до таємничої валізи, з якою прийшов Олександр Лукашенко на зустріч до Володимира Путіна.
"Я покажу вам деякі документи, ви зрозумієте, що там відбувається і відбувалося. Йде спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року", - нагадав Лукашенко початок масових протестів у Білорусі через сумнівні результати президентських виборів 2020 року.
Які саме документи у "валізі Лукашенка" - невідомо. Утім сама вона вже стала мемом.
Зокрема згадали одну з цитат Олександра Лукашенка: "Я довічно не буду за цю посаду триматися. Як тільки народ відмовиться від моїх послуг, я - валізу під пахву і піду".
Володимир Путін же говорив про те, що "море стає все теплішим і теплішим", що, на його думку, "буде сприяти досягненню цілей нашої сьогоднішньої зустрічі".
Про якій саме цілі йде мова, він не уточнив.
Водночас російський президент згадав про розбудову союзу між Росією та Білоруссю: "Ми з вами займаємося питаннями будівництва союзної держави. Ми робимо це, як то кажуть, спокійно, виходячи з того, щоб забезпечити інтереси як Білорусії, так і Росії, рухаємося в цьому напрямку впевнено".
"Питання тільки в тому, щоб робити все послідовно, не поспішаючи, які не забігаючи вперед, а діючи поетапно", - додав Володимир Путін.
Більше п'яти годин
Далі переговори Путіна з Лукашенком проходили без журналістів.
Ця зустріч тривала більше п'яти годин і її результати невідомі - жодних заяв після її завершення не прозвучало.
Очікується, що якісь деталі переговорів озвучать у суботу. Але ні джерела, наближені до Лукашенка (зокрема і Telegram-канал "Пул первого"), ні Кремль про закриту зустріч нічого не повідомляють.
Речник Кремля Дмитро Пєсков на запитання, чи планують Путін і Лукашенко продовжити спілкування у вихідні, сказав, що зустріч запланували лише на п'ятницю.
Хоча Лукашенко, судячи з усього, явно розраховував затриматися в Сочі на вихідних: він уже подякував Путіну за запрошення "саме в п'ятницю, щоб у вихідні дні можна було і в море зануритися".
Нові санкції США для Білорусі
Тим часом у ніч на суботу стало відомо, що США разом з ЄС розробляють адресні санкції проти ключових представників білоруської влади. Про це повідомила офіційна представниця Білого дому Дженніфер Псакі.
"Сполучені Штати у співпраці з ЄС та іншими партнерами і союзниками розробляють список адресних санкцій проти ключових членів режиму Лукашенка, пов'язаних з порушеннями прав людини і корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
Також повідомляється, що 3 червня США повторно введуть обмеження для дев'яти білоруських держпідприємств.
Крім того, США припиняють дію підписаного в 2019 році договору з Білоруссю про взаємне використання повітряного простору та радять своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі, йдеться в заяві.