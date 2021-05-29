Віктор Гвоздь. Що відомо про загиблого голову розвідки часів АТО

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Служба зовнішньої розвідки Підпис до фото, Віктор Гвоздь два роки очолював Службу зовнішньої розвідки України з лютого 2014 року

У п'ятницю загинув Віктор Гвоздь - колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Він очолював розвідувальне відомство з лютого 2014 по квітень 2016 року.

Відомо, що чоловік помер у Єгипті - за даними його товаришів, йому стало погано після занурення на 40 метрову глибину.

Смерть чоловіка у Єгипті підтвердив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі каналу "Україна 24".

Серед його останніх світлин на Facebook зображення з аквалангом - чоловік займався дайвінгом.

У військовій та зовнішній розвідці

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Червень 2014 року, Віктор Гвоздь разом з тодішнім секретарем РНБО Андрієм Парубієм та головою СБУ Валентином Наливаченком

Віктору Гвоздю було 62 роки, він родом з Тернопільщини.

У радянські часи служив у розвідці, а з 1992 року перейшов у Головне управління розвідки Міноборони України.

Служив у миротворчій місії ООН в Югославії, а потім був військовим аташе українського посольства у Хорватії і Боснії та Герцеговини.

З 2008 по 2010 рік очолював Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, там Юрій Гвоздь розвивав співпрацю української військової розвідки з аналогічними службами Ізраїлю та США.

Після цього створив незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел".

Після Майдану та втечі Януковича Віктор Гвоздь 27 лютого 2014 року очолив Службу зовнішньої розвідки.

Колишній секретар РНБО та голова Верховної Ради Олександр Турчинов розповів, що Віктор Гвоздь від початку був у Штабі спротиву під час революції.

"Тому в мене не було питань, кого призначити після перемоги Революції Гідності на Службу зовнішньої розвідки України, керівництво якої втекло разом з Януковичем в Росію, здавши всю закриту інформацію про діяльність української розвідки ворогу", - пригадує Олександр Турчинов.

"Очоливши Службу буремного 2014 року, в найскладніший для України та вітчизняної зовнішньої розвідки період, Віктор Іванович зміг у найкоротші терміни організувати роботу СЗРУ в умовах російської агресії", - говориться у некролозі, опублікованому відомством.

Автор фото, Віктор Гвоздь Підпис до фото, Віктор Гвоздь був генерал-лейтенантом запасу

"Під час війни наша розвідка давала достатньо повну та точну картину дій російських військ, яка дозволяла робити висновки по обстановці. Наприклад - прогноз щодо вторгнення регулярної армії РФ у серпні 2014-го та склад угруповання", - пише Юрій Бутусов.

Після звільнення з СЗР займався науковою діяльністю, зокрема отримав звання доктора військових наук.

Також повернувся до роботи у своєму центрі "Борисфен Інтел", читав курс про зовнішню розвідку у "Києво-Могилянській академії" та видавав книги про українську розвідку.

У СЗР додають, що Юрій Гвоздь "залишався з розвідкою" і після відставки, передавав досвід молодшим розвідникам.

Періодично коментував питання безпеки в медіа, наприклад, недавнє розгортання російських військ біля українських кордонів.

За його словами, для повномасштабного вторгнення в Україну у Росії недостатньо ресурсів, а також несприятлива для цього внутрішня та зовнішня ситуація.

Віктор Гвоздь був заслуженим юристом України та генерал-лейтенантом запасу.

Нагороджений орденами "За заслуги" ІІІ ступеня та "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня.