У канадській школі знайшли могилу 215 дітей індіанців

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Рештки 215 дітей знайшли на території колишньої школи-інтернату для індіанців у канадському місті Камлупс (Британська Колумбія).

Про це заявив очільник індіанської громади "Тслеіл-Вотут", яка ініціювала розкопки.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо назвав це "болючим нагадуванням" про "ганебну сторінку історії нашої країни".

"За попередніми висновками, ця неймовірна втрата ніколи не була задокументована адміністрацією школи", - сказала голова місцевої громади Розанна Казимір.

Школа-інтернат для індіанців у Камлупсі функціонувала у 1890-1978 роках. Тоді вона була найбільшою у системі шкіл-інтернатів Канади. Одночасно її могли відвідувати до 500 дітей.

У XIX і XX століттях такі навчальні заклади підпорядковувались уряду та релігійній владі, туди примусово забирали дітей індіанців, щоб інтегрувати їх у канадське суспільство.

Що відомо про рештки

Представники індіанської громади розповіли, що рештки знайшли за допомогою георадара під час обстеження школи.

"Наскільки нам відомо, ці смерті не були задокументовані", - сказала Розанна Казимір. - Деяким загиблим дітям було по три роки ".

Автор фото, Reuters

Попередні висновки планують отримати до середини червня.

"Ми на початковому етапі збору інформації", - заявила телеканалу CBC головний коронер Британської Колумбії Ліза Лапойнт.

Суспільна реакція

Реакцією Канади на знахідку став шок, горе і каяття.

"Новина про те, що в колишній школі-інтернаті Камлупса знайшли рештки, розбиває мені серце", - написав у Twitter Джастін Трюдо.

Міністр у справах корінних народів Канади Керолайн Беннет заявила, що школи-інтернати є частиною "ганебної" колоніальної політики. За її словами, уряд взяв на себе зобов'язання "увічнити пам'ять загиблих невинних душ".

Террі Тіджі, що очолює Асамблею корінних народів Британської Колумбії, назвав виявлення таких поховань "нагальною роботою", яка "освіжить горе і втрати" громад у регіоні.

Їх підтримали інші індіанські громади та групи, зокрема Управління охорони здоров'я корінних народів (FNHA).

"Те, що така ситуація існує, на жаль, не сюрприз. Вона ілюструє руйнівний і тривалий вплив шкіл-інтернатів на корінні народи, їхні родини і громади", - сказав генеральний директор FNHA Річард Джок.

Якими були школи-інтернати?

Приблизно з 1863 по 1998 рік понад 150 тисяч дітей індіанців примусово забрали з родин у такі школи.

Дітям часто не дозволяли розмовляти рідною мовою або дотримуватися своїх звичаїв. З деякими погано поводились.

Створена у 2008 році комісія для документування впливу цієї системи виявила, що багато дітей так і не повернулися у рідні громади.

В історичному звіті "Правда і примирення" 2015 року цю політику порівнюють з "культурним геноцидом".

У 2008 році уряд Канади офіційно вибачився за цю систему.

За останніми даними, у школах-інтернатах померли 4100 дітей.