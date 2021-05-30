Батько Романа Протасевича: ексредактора Nexta перевели в СІЗО КДБ

Ксенія Чурманова, Анна Пушкарська

Російська служба Бі-бі-сі

1 година тому

Автор фото, SOPA Images

Як стало відомо ВВС, Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ, де також перебуває його дівчина Софія Сапега, затримана разом з ним в аеропорту Мінська. У сестри ексредактора опозиційного телеграм-каналу Nexta вперше там прийняли посилку, але вилучили з неї книгу. Батьки Романа впевнені, що їхнього сина били після затримання. ВВС поговорила з батьком Романа Протасевича.

Дмитро Протасевич сумнівається в тому, що його син "бадьорий і веселий", як Роман сказав своєму адвокатові на першій зустрічі в четвер.

"Можливо, адвокати і говорять правду (з приводу бадьорості Романа і Софії. - Ред.), але цілком можливо, це все зроблено для того, щоб не показати справжній стан справ. Вони можуть на людях говорити, що вони бадьорі, веселі тощо. Швидше за все, їх змусили. Вони сидять там, де радості і веселощам немає місця. Це можна зіграти. У нас серйозно затиснули адвокатів, їм дали підписку (про нерозголошення. - Ред.) - не можна говорити, за якою статтею обвинувачують. Такий правовий нонсенс. І адвокат нам багато не говорить", - сказав ВВС Дмитро Протасевич.

Батьки Романа впевнені, що їхнього сина били після затримання. "У нас є глибокі побоювання за стан здоров'я Романа після відео, яке з'явилося. Знаючи його і знаючи ті методи, які застосовують у СІЗО КДБ, нам не складно припустити, що його стан вимагає контролю з боку влади", - говорить його батько.

26 травня адвокатка їхнього сина Інеса Оленська звернулася до Слідчого комітету з вимогою провести його медичний огляд з метою виключення застосування до підзахисного фізичного насильства і тортур.

Перша передача

"Ми подали заяву з проханням провести перевірку за фактом нанесення побоїв, які видно (у Романа. - Ред.) на цьому відео. І якщо є підстави, порушити кримінальну справу із залученням відповідальних осіб. Звичайно, нас влада дуже обмежує (в інформації. - Ред.), ми б хотіли знати більше. Ми як і раніше наполягаємо, щоб до нього допустили лікарів. Адвокат - це ж не лікар. Ну, він бадьорий і веселий - це ж ні про що не говорить. Ми будемо домагатися, щоб до нього пустили лікарів і оцінили об'єктивно його стан", - зазначив Протасевич.

Сім'я Протасевича дізналася, що їхній син перебуває у мінському СІЗО КДБ в п'ятницю, коли сестрі Романа вдалося передати в ізолятор передачу.

"Ми до кінця не знали, де він перебуває, поки донька не передала посилку. А раз її взяли, зрозуміло, де. Вона передала те, що там дозволено - предмети особистої гігієни ... Він книгу просив через адвоката, але її не прийняли, тому що друкована продукція заборонена", - розповів Дмитро Протасевич.

"Роман просив передати рідним, що в камері хороша підібралася компанія, багато спілкуються, обговорюють різні теми, жартують, дивляться телевізор", - сказала ВВС Інеса Оленська.

За словами батька, Роман через адвоката попросив батьків писати йому листи. "Не факт, що лист дійде", - сказав Протасевич.

Оленська вперше зустрілася з Романом 27 травня, проте через підписку про нерозголошення вона відмовилася назвати ВВС, в якому саме ізоляторі пройшла зустріч і хто веде справу Протасевича.

Адвокатка Інеса Оленська змогла знайти Протасевича лише через два дні після того, як 25 травня в СІЗО-1, де він перебував після затримання, їй спочатку виписали пропуск, але потім його скасували і сказали, що його там немає. Ймовірно, саме тоді його й перевели до СІЗО КДБ, але ніхто, крім слідчих, про це не дізнався.