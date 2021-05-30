Борис Джонсон таємно одружився з Керрі Саймондс
- Гейзел Ширінг
- BBC News
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон одружився зі своєю нареченою Керрі Саймондс на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі, повідомляють ЗМІ.
За даними кількох газет, весілля влаштовували для близьких друзів та родини у суботу.
На Даунінг-стріт цю інформацію коментувати відмовилися.
Міністерка праці та пенсій Тереза Коффі написала у Twitter: "Вітаю @BorisJohnson та @carriesymonds із сьогоднішнім шлюбом".
Свої вітання молодятам у Twitter також передала перша міністерка Північної Ірландії Арлін Фостер.
Газета Mail on Sunday повідомила, що на церемонію запросили 30 гостей - максимальна кількість людей, дозволена через ковідні обмеження в Англії.
Католицьку церемонію одруження провів отець Даніель Гамфріс, йдеться у повідомленні.
The Sun заявила, що старші службовці Даунінг-стріт не знали про весілля.
Представників громадськості попросили покинути Вестмінстерський собор після 13:30 за місцевим часом.
Як повідомляють, 33-річна пані Саймондс у білій сукні прибула на лімузині приблизно через пів години.
Журналісти також сфотографували музикантів, які виходили з резиденції прем'єра у суботу ввечері.
Пара оголосила про заручини та вагітність Керрі Саймондс лютому 2020 року.
У квітні минулого року народився їхній син Вілфред.