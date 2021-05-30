Борис Джонсон таємно одружився з Керрі Саймондс

Гейзел Ширінг

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Прем'єр-міністра та Керрі Саймондс сфотографували, коли вони йшли голосувати на місцевих виборах цього місяця

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон одружився зі своєю нареченою Керрі Саймондс на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі, повідомляють ЗМІ.

За даними кількох газет, весілля влаштовували для близьких друзів та родини у суботу.

На Даунінг-стріт цю інформацію коментувати відмовилися.

Міністерка праці та пенсій Тереза ​​Коффі написала у Twitter: "Вітаю @BorisJohnson та @carriesymonds із сьогоднішнім шлюбом".

Свої вітання молодятам у Twitter також передала перша міністерка Північної Ірландії Арлін Фостер.

Газета Mail on Sunday повідомила, що на церемонію запросили 30 гостей - максимальна кількість людей, дозволена через ковідні обмеження в Англії.

Католицьку церемонію одруження провів отець Даніель Гамфріс, йдеться у повідомленні.

The Sun заявила, що старші службовці Даунінг-стріт не знали про весілля.

Представників громадськості попросили покинути Вестмінстерський собор після 13:30 за місцевим часом.

Як повідомляють, 33-річна пані Саймондс у білій сукні прибула на лімузині приблизно через пів години.

Журналісти також сфотографували музикантів, які виходили з резиденції прем'єра у суботу ввечері.

Пара оголосила про заручини та вагітність Керрі Саймондс лютому 2020 року.

У квітні минулого року народився їхній син Вілфред.