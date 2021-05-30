Колюня, яхта і пів мільярда. Головні підсумки зустрічі Путіна і Лукашенка

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Робоче купання" так один ТГ-канал називав цю зустріч Лукашенка і Путіна

Президент Росії Володимир Путін та його білоруський колега Олександр Лукашенко у суботу провели неформальну зустріч на яхті.

Близький до адміністрації Лукашенка Telegram-канал "Пул первого" назвав цю зустріч "робочим купанням".

На яхті Путін і Лукашенко домовилися "про відкриття нових рейсів "Белавиа" у російські міста", а також про другий транш російського кредиту для Білорусі, повідомляє канал.

На фото та відео їх було троє - Путін, Лукашенко та його Колюня, його молодший син, якого він так лагідно називає.

Це вже треті переговори між політиками з початку року.

У п'ятницю Путін і Лукашенко зустрілися у Сочі та проговорили там понад п'ять годин, однак жодних заяв після її завершення не прозвучало.

На камери Олександр Лукашенко скаржився на Захід та пообіцяв показати Путіну документи з чорної валізи. Що саме було у валізі - невідомо і досі.

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, що лідери Росії та Білорусі погодили отримання Білоруссю російського кредиту.

"Всього півтора мільярда отримує Білорусь. Ось це другий транш від Росії - 500 млн доларів", - сказав речник Путіна.

Обговорили і реакцію Європи на перехоплення рейсу Ryanair в Мінську.

"Що стосується зауваження президента [Путіна] про "сплеск емоцій" - так, дійсно все-таки з нашої точки зору, ситуація вимагає вдумливого і конструктивного розгляду, без поспішних висновків", - заявив Пєсков і додав, що європейські столиці діяли виключно на емоціях.

Після примусової посадки літака Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, та арешту відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича, Європа оголосила Білорусі авіаційну блокаду.

Країни ЄС заборонили польоти своїм авіакомпаніям над територією Білорусі і закрили своє небо для білоруської "Белавиа". Ці заборони підтримала і Україна.

Речник Путіна розповів, що лідери поговорили про те, як доправити білорусів на чорноморське узбережжя.

"З урахуванням того, що "Белавиа" більше не бажаний гість в європейських містах, мінтрансам обох країн - Росії та Білорусії, - доручили організувати аспекти повітряного сполучення, у тому числі з урахуванням майбутніх відпусток, великої кількості громадян Білорусі, які хочуть приїхати на Чорноморське узбережжя Росії", - цитує Пєскова агенція "Интерфакс".

"Замочили на всю котушку", - скаржився Олександр Лукашенко.

Посвідка на проживання

Путін і Лукашенко також обговорили справу росіянки Софії Сапеги, затриманої разом з Романом Протасевичем в аеропорту Мінська. У кремлі наголосили, що у Сапеги є посвідка на проживання в Білорусі.

"З ініціативи президента Росії підняли тему затриманої російської громадянки, яка зараз перебуває в СІЗО. Зрозуміло, її доля нам не байдужа, але також, враховуючи той факт, що у неї дійсно, і це підтвердилося, є посвідка на проживання в Білорусії", - сказав Пєсков журналістам у суботу.

Він уточнив, що "все повинно відбуватися в рамках закону" і за справою буде стежити російське МЗС.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Романа Протасевича та Софію Сапегу утримують у СІЗО КДБ Білорусі

За інформацією джерела ВВС, Сапега і Протасевич фігурують в трьох кримінальних справах. Управління Слідчого комітету Білорусі по Мінську розслідує велику справу про серпневі протести, у ній проходять понад 200 людей, частину з них вже засудили.

Суд в Мінську у п'ятницю не задовольнив скаргу на затримання Софії Сапеги.

Санкції для Білорусі

США разом з ЄС розробляють адресні санкції проти ключових представників білоруської влади.

Також повідомляється, що 3 червня США повторно введуть обмеження для дев'яти білоруських держпідприємств.

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Крім того, США припиняють дію підписаного у 2019 році договору з Білоруссю про взаємне використання повітряного простору та радять своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі, йдеться в заяві.

Раніше лідери країн-членів ЄС анонсували заборону прольотів літаків із країн ЄС над Білоруссю й припинення авіасполучення білоруських авіакомпаній із територією Євросоюзу.

Також в ЄС пообіцяли санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.