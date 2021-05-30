Магазин продавав жовті зірки для невакцинованих. Це викликало протести

40 хвилин(и) тому

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Магазин капелюхів у Нешвілі, штат Теннессі, рекламував нашивку у вигляді жовтої зірки з написом "Не вакцинований", подібну до тої, яку змушували носити євреїв у нацистській Німеччині. Це викликало обурення і протести.

Магазин Hatwrks опублікував допис на своїй сторінці в Instagram, що продає такі нашивки за 5 доларів. Потім цей допис зі сторінки видалили.

Такий товар розкритикували в інтернеті, а під самим магазином зібралися протестувальники з плакатами "У Нешвілі немає нацистів".

Місцевий рабин заявив, що така зірка ображає євреїв, які загинули від рук нацистів.

"Використання жовтої зірки або будь-яких зображень Голокосту для будь-чого є ведмежою послугою для вшанування пам'яті шести мільйонів євреїв, яких систематично вбивали під час Голокосту", - сказав місцевий рабин Лорі Райс місцевому телеканалу WSMV.

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У наступному пості в Instagram магазин вибачився "за нечутливість". У крамниці кажуть, що не хотіли применшувати значення Зірки Давида чи не поважати те, що сталося з мільйонами людей.

Під час пандемії деяких прихильників теорії змови засудили за порівняння між заходами щодо Covid-19 та фашистською політикою нацистської Німеччини.

Цього тижня республіканську конгресменку Марджорі Тейлор Грін розкритикували за порівняння маскового режиму під час ковіду з політикою нацистів, які змушували євреїв носити жовті зірки.

Магазин Hatwrks опублікував у своєму акаунті в Instagram фото, на якому власниця бізнесі причепила на футболку нашивку - жовту шестикутну зірку з написом "Не вакцинована". У дописі йшлося про те, що такі нашивки тепер у продажі і їх можна придбати.

Це викликало резонанс у соцмережах. А згодом обурення в інтернеті переросло в акцію протесту під магазином.

Одна компанія-виробник капелюхів заявила, що припинить продавати свою продукцію через магазин "через образливі переконання, які поділяє Hatwrks".

Шестикутна зірка Давида є символом юдаїзму, але нацисти зробили носіння жовтої зірки обов'язковим на всіх окупованих територіях. Таким чином вони позначали євреїв як інших.

Тих, кого зустріли без позначки, могли оштрафувати, кинути до в'язниці або розстріляти на місці.

Але під час пандемії значок з жовтою зіркою привласнили скептики Covid-19, які прикріпляли його до свого одягу на протестах у Британії та Німеччині.

Цього місяця німецький Мюнхен заборонив використовувати нацистські зірки Давида під час протестів проти коронавірусу.

Використання жовтих зірок відбувається у момент загостреної стурбованості антиєврейськими нападами в США та інших регіонах.

У п'ятницю президент США Джо Байден засудив нещодавнє збільшення кількості антисемітських інцидентів, назвавши їх "підлими, аморальними, неамериканськими".