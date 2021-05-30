Як вийти з карантину. Шість порад тим, хто боїться повертатися до соціального життя

1 година тому

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Ви пригнічені й стурбовані тим, що треба спілкуватися з живими людьми після стількох місяців ізоляції? Можливо, вас лякає перспектива знову побувати в шумному переповненому барі - або ви хвилюєтеся, що вже й не пам'ятаєте, як правильно поводитися на зустрічі?

Або повернення в офіс сповнює вас жахом? Якщо щось з вищезазначеного здається вам знайомим, не хвилюйтеся: ви не самотні.

Клінічний психолог, доктор Джулі Сміт каже, що насправді "з вами все гаразд".

"Повсякденна діяльність стає нашою зоною комфорту, - пояснює Сміт. - Коли ви потрапляєте в ситуацію, у якій певний час не бували, ваш мозок викликає стресову реакцію - він так влаштований. Він каже: "Це щось нове, щось незвичайне. Будь напоготові".

Але Джулі Сміт запевняє, що варто лише повернутися до дій, знайомих нам до карантину, і реакція на стрес вщухне.

А поки ознайомтеся з її шістьома порадами, як впоратися з тривогою і повернутися в звичайний ритм життя.

Порада 1: не відкладайте

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Пасивність і бездіяльність підживлюють тривогу і посилюють її в довгостроковій перспективі.

Тому починайте без зволікань!

Але якщо ви відчуваєте занепокоєння, чому б не почати з малого? Можна для початку вибрати таку соціальну активність, з якою вам буде простіше впоратися.

Порада 2: робіть це якомога частіше

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Якщо ви часто щось робите, то ці дії швидше входять у вашу зону комфорту.

Тому, якщо раніше ви щотижня ходили з друзями на каву, почніть ходити знову. Щотижня.

Порада 3: виберіть, на чому зосередитися

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Коли ми зосереджуємося на речах, які викликають у нас тривогу, ця тривога посилюється.

Коли ми думаємо про те, що викликає у нас захоплення, або про те, як давно ми не бачилися з друзями, це більше схоже на приємне очікування, ніж на неспокій.

Порада 4: пам'ятайте про "ефект прожектора"

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"Ефект прожектора" - це когнітивна упередженість, яка посилюється в момент тривоги.

Ми вважаємо, що люди навколо розглядають і оцінюють нас більше, ніж є насправді. Адже більшість людей значно більше зосереджена на самих собі, ніж нам здається.

Порада 5: поговоріть з тим, кому довіряєте

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Важливо говорити про своє занепокоєння і побоювання з кимось, кому ви довіряєте.

З відновленням соціальної активності багатьох турбуватимуть думки про здоров'я і небезпеку заразитися.

Як тільки ми зрозуміємо, що ми в цьому не самотні, цими тривогами стане легше управляти.

Порада 6: почніть з сім'ї та друзів

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Якщо ви спочатку почнете спілкуватися з сім'єю і друзями, вам буде легше — доведеться менше турбуватися про те, щоб виправдати їх очікування.

Перш за все, згадайте, що вам раніше подобалося, і почніть займатися цим знову.

То чому б не подзвонити друзям і не домовитися піти на каву?