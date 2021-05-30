Як вийти з карантину. Шість порад тим, хто боїться повертатися до соціального життя
Ви пригнічені й стурбовані тим, що треба спілкуватися з живими людьми після стількох місяців ізоляції? Можливо, вас лякає перспектива знову побувати в шумному переповненому барі - або ви хвилюєтеся, що вже й не пам'ятаєте, як правильно поводитися на зустрічі?
Або повернення в офіс сповнює вас жахом? Якщо щось з вищезазначеного здається вам знайомим, не хвилюйтеся: ви не самотні.
Клінічний психолог, доктор Джулі Сміт каже, що насправді "з вами все гаразд".
"Повсякденна діяльність стає нашою зоною комфорту, - пояснює Сміт. - Коли ви потрапляєте в ситуацію, у якій певний час не бували, ваш мозок викликає стресову реакцію - він так влаштований. Він каже: "Це щось нове, щось незвичайне. Будь напоготові".
Але Джулі Сміт запевняє, що варто лише повернутися до дій, знайомих нам до карантину, і реакція на стрес вщухне.
А поки ознайомтеся з її шістьома порадами, як впоратися з тривогою і повернутися в звичайний ритм життя.
Порада 1: не відкладайте
Пасивність і бездіяльність підживлюють тривогу і посилюють її в довгостроковій перспективі.
Тому починайте без зволікань!
Але якщо ви відчуваєте занепокоєння, чому б не почати з малого? Можна для початку вибрати таку соціальну активність, з якою вам буде простіше впоратися.
Порада 2: робіть це якомога частіше
Якщо ви часто щось робите, то ці дії швидше входять у вашу зону комфорту.
Тому, якщо раніше ви щотижня ходили з друзями на каву, почніть ходити знову. Щотижня.
Порада 3: виберіть, на чому зосередитися
Коли ми зосереджуємося на речах, які викликають у нас тривогу, ця тривога посилюється.
Коли ми думаємо про те, що викликає у нас захоплення, або про те, як давно ми не бачилися з друзями, це більше схоже на приємне очікування, ніж на неспокій.
Порада 4: пам'ятайте про "ефект прожектора"
"Ефект прожектора" - це когнітивна упередженість, яка посилюється в момент тривоги.
Ми вважаємо, що люди навколо розглядають і оцінюють нас більше, ніж є насправді. Адже більшість людей значно більше зосереджена на самих собі, ніж нам здається.
Порада 5: поговоріть з тим, кому довіряєте
Важливо говорити про своє занепокоєння і побоювання з кимось, кому ви довіряєте.
З відновленням соціальної активності багатьох турбуватимуть думки про здоров'я і небезпеку заразитися.
Як тільки ми зрозуміємо, що ми в цьому не самотні, цими тривогами стане легше управляти.
Порада 6: почніть з сім'ї та друзів
Якщо ви спочатку почнете спілкуватися з сім'єю і друзями, вам буде легше — доведеться менше турбуватися про те, щоб виправдати їх очікування.
Перш за все, згадайте, що вам раніше подобалося, і почніть займатися цим знову.
То чому б не подзвонити друзям і не домовитися піти на каву?