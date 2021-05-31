Данія допомагала США шпигувати за Європою - розслідування

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Канцлера Німеччини прослуховували найближчі союзники - Danmarks Radio

Спецслужби Данії допомагали США слідкувати за європейськими політиками, включно з Ангелою Меркель з 2012 по 2014 роки, повідомляє Danmarks Radio.

Розвідувальне управління (США) разом з американською Агенцією з нацбезпеки збирало секретну інформацію.

За повідомленнями, розвідувальні дані збиралися щодо посадових осіб з Німеччини, Франції, Швеції та Норвегії.

Схожі звинувачення були ще у 2013 році.

Під час витоку інформацію від американського викривача Едвард Сноуден стало відомо про нібито прослуховування телефону канцлера Німеччини американськими спецслужбами.

Коли ці звинувачення з'явилися, Білий дім не заперечував це прямо, але заявив, що телефон пані Меркель на той час не прослуховувався і не буде в майбутньому.

Німеччина є близьким союзником США.

В новій доповіді йдеться, що АНБ отримувала доступ до текстових повідомлень та телефонних розмов низки відомих осіб, підключаючись до данських Інтернет-кабелів.

Як повідомляє радіо Danmarks, це дозволило АНБ отримувати дані, використовуючи телефонні номери політиків як параметри пошуку.

Данське медіа провело розслідування, поговоривши з дев'ятьма джерелами, які, як стверджувалося, мали доступ до секретної інформації.

Разом із пані Меркель, мішенями для прослуховування називали тодішнього міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен заявила, що "систематичне підслуховування близьких союзників неприпустиме".

Американські спецслужби поки що не коментували цю інформацію.

Після появи новин про шпигунство пан Сноуден звинуватив президента США Джо Байдена в тому, що він "вперше глибоко втягнутий у скандал". Пан Байден був віцепрезидентом США на той час, коли здійснювалося спостереження.

"Має бути чітка вимога щодо повного публічного розголошення інформації не лише з боку Данії, але і їхнього старшого партнера", - написав він у Twitter.

У 2013 році пан Сноуден - колишній підрядник ЦРУ США передав до ЗМІ інформацію про те, як американська розвідка слідкує за людьми.

США звинуватили його у крадіжці урядового майна, несанкціонованій передачі інформації з питань національної оборони та у передачі секретної розвідувальної інформації.

Сноуден знайшов притулку в Росії.

До доказів, які оприлюднив пан Сноуден, американські спецслужби публічно наполягали на тому, що АНБ ніколи не збирала дані з приватних телефонів.