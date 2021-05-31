Новий в'єтнамський штам Covid-19: протестують все найбільше багатомільйонне місто країни

10 хвилин(и) тому

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В'єтнам сподівається подолати новий спалах коронавірусу - протестувати всі 13 млн населення міста Хошимін (колишній Сайгон) та запровадивши нові заходи соціального дистанціювання.

Хошимін - найбільше місто країни.

В'єтнам до цього мав відносний успіх у боротьбі з вірусом, але кількість випадків почала зростати протягом останніх тижнів.

На вихідних чиновники попередили про новий "дуже небезпечний" гібридний варіант вірусу, який виявили у країні.

У в'єтнамському уряді кажуть, що новий варіант поєднує в собі особливості штамів з Індії та Великої Британії. Цей вірус легко передається повітряним шляхом.

Загалом у країні зареєстровано трохи понад 7000 випадків інфекцій та 47 смертей, але останній спалах становить більшу частину від загальної кількості випадків.

Цей спалах пов'язують з християнською місію, де збиралися люди і звідки було щонайменше 125 позитивних випадків.

Зараз чиновники планують перевірити 13 мільйонів жителів Хошиміна.

При швидкості тестування 100 000 на добу на перевірку всього населення знадобиться понад чотири місяці.

Коли вірус вперше поширився за межі Китаю на початку 2020 року, В'єтнам діяв швидко і рішуче, закривши свої кордони майже для всіх мандрівників.

Потім запровадили карантин та перевірили всіх, хто в'їхав до країни. Також у В'єтнамі провели широке відстеження та тестування контактів.

У В'єтнамі на сьогодні трохи більше одного мільйона людей або 1% населення отримали принаймні одну дозу вакцини.