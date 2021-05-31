Китай дозволить народжувати трьох дітей

12 хвилин(и) тому

Китай оголосив, що дозволить родинам мати до трьох дітей. Це означає кінець суворої політики щодо двох дітей у країні.

За повідомленням державної інформагенції "Сіньхуа", таку зміну схвалив президент Сі Цзіньпін на засіданні політбюро.

Це відбулося після того, як перепис, який проводять раз на десять років, показав, що населення Китаю зростало найповільнішими темпами за останні десятиліття.

Перепис населення Китаю, опублікований на початку місяця, показав, що минулого року народилося близько 12 мільйонів немовлят - це значне менше порівняно з 18 мільйонами в 2016 році.

Це найнижча кількість дітей з 1960-х років.

Після оприлюднення даних перепису населення суспільство очікувало, що Китай пом'якшить правила своєї сімейної політики.

У 2016 році китайський уряд припинив свою суперечливу політику щодо лише однієї дитини і дозволив парам мати двох дітей.