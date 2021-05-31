"Мінування" Ryanair. Літак, який летів до Польщі, посадили через загрозу безпеці

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Niall Carson/PA Wire Підпис до фото, Ryanair вибачився перед пасажирами за затримку рейсу, "якої неможливо було уникнути"

Літак Ryanair із Ірландії до Польщі здійснив змушену посадку у Берліні по тому, як пілоти отримали повідомлення про загрозу безпеці літака, підтвердили в компанії.

Рейс FR1901 вилетів із Дубліна майже о 17:00 в неділю. Під час польоту німецька авіаслужба попередила пілотів про "потенційну загрозу безпеці" на борту. Про це ВВС повідомив спікер Ryanair.

Капітан корабля скерував його до найближчого аеропорту - у Берліні, де пасажири вийшли з літака для перевірки.

"Після перевірки німецькими безпековими службами пасажири вилетіли до Кракова іншим літаком Ryanair із затримкою у близько сім годин", - також повідомив речник компанії.

"Ryanair щиро вибачається пере усіма пасажирами за цю затримку, якої неможливо було уникнути, і яка не була в компетенції компанії", - заявили в Ryanair.

Історія у Білорусі

Німецька Bild Zeitung пише, що літак здійснив аварійну посадку в аеропорті Berlin Brandenburg через загрозу "бомби на борту".

Цитуючи речника аеропорту, видання пише, що 160 пасажирів рейсу вийшли з літака, тоді як німецька поліція шукала вибухівку на борту. Проте нічого так і не знайшла.

Про те, хто повідомив про вибухівку, наразі невідомо.

Інцидент стався практично через тиждень після того, як інший рейс Ryanair - із Греції до Литви - здійснив аварійну посадку у Білорусі. При цьому літак супроводжували винищувачі.

Білоруська влада твердить, що отримала повідомлення про те, що на борту літака є бомба. Але коли літак сів у Мінську, білоруські правоохоронці затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його подругу Софію Сапегу, які були серед пасажирів рейсу.

Лідери ЄС у спільній заяві засудили цей арешт і закликали усі європейські країни уникати авіапростору Білорусі.

Сама Ryanair назвала той інцидент "повітряним піратством".