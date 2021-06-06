Сім нерозкручених цікавинок Вінниччини, які варто відвідати

Михайло Чорнопиский

для BBC News Україна

6 червня 2021

Автор фото, Юрій Якобенчук Підпис до фото, Палац Потоцьких у Тульчині

Закриті кордони стимулюють українців все частіше шукати місця для поїздок всередині країни.

Долина хрестів, кар'єр з водою неймовірного кольору, кратер від удару метеориту, а ще палаци і монастир у скелі - на Поділлі є місця, які можуть здивувати мандрівників.

Долина хрестів

Одним із незвичних місць на Вінниччині, безперечно, можна назвати Йосафатову долину у селі Голинчинці Шаргородського району. Майже сто років люди приносять та встановлюють тут хрести.

Почалося все у серпні 1923 року. Місцевий пастух Яків, який випасав поблизу корів, пішов до криниці, щоб втамувати спрагу.

У віддзеркаленні води чоловік побачив образ Божої Матері з дитиною на руках. Ошелешений селянин встиг запитати: "Матір Божа, що нам робити?" та почув у відповідь: "Христа славте, хрести ставте!" Після чого Богородиця піднялася у небо та розтанула.

Автор фото, Михайло Чорнопиский

Звістка про чудо розлетілася миттєво. До місця почали сходитися віряни з околиць, а згодом й інших регіонів. Вони приносили із собою хрести та встановлювали біля джерела. Явище стало настільки масовим, що більшовицькій владі довелося організовувати кінні наряди міліції, які не допускали паломників, та кілька разів знищувати Долину хрестів.

Проти священника та селян почали репресії.

Паломництво до цього місця відновили у 2006 році. Скільки сьогодні хрестів у Йосафатовій долині, ніхто не рахував. Вони займають частину пагорба, але постійно з'являються нові конструкції. Щорічно 15 серпня до Долини хрестів влаштовують хресну ходу.

Черепашинецький кар'єр

Поблизу села Черепашинці Хмільницького району розташований затоплений кар'єр, який вражає своєю красою. Популярною водойма стала завдяки блакитному кольору води.

У сонячні дні лісове озеро нагадує середземноморську лагуну.

За останні роки місце, яке славилося переважно серед любителів дикого відпочинку, дещо облагородили.

Лісники побудували на березі альтанки, поряд з'явився пірс та невелика база відпочинку, хоча кар'єр досі залишається безпечним лише частково. З води видно стовбури затоплених дерев.

Автор фото, Михайло Чорнопиский

Черепашинецький кар'єр часто називають "Вінницькими Мальдівами". У 2020 році тернопільський гурт Tvorchi разом з командою із синхронного плавання зняв тут кліп на пісню Living My Life.

Яка саме глибина водойми, невідомо. Дайверам вдалося спуститися до 32 метрів.

Палац Потоцьких у Тульчині

Палац Потоцьких у Тульчині є архітектурною пам'яткою епохи класицизму. Збудований у другій половині XVIII століття маєток став постійною резиденцією для одного з найбагатших родів Польщі на Правобережній Україні.

Перш за все пам'ятку пов'язують з ім'ям Станіслава Щенсного Потоцького - заможного магната та відомого політичного діяча. За нього палац та саме місто стало вагомим центром регіону.

На території діяла картинна галерея, бібліотека у 17 тисяч примірників, друкарня, власний театр, турецькі лазні, стайні та оранжерея. Поряд розташовувався розкішний парк, закладений за проєктом архітектора П'єра Ленро у 1782 році.

Серед ставків, фонтанів та мармурових статуй влаштовували пишні бали. За легендою, палац Потоцьких з іншими об'єктами у місті з'єднували підземні ходи, якими можна було спокійно проїхати каретою.

Автор фото, Автор Юрій Якобенчук

Будівля досі вражає своєю помпезністю. З 2017 року на території палацу Потоцьких проводять фестиваль оперної музики Operafest Tulchyn. Його започаткували і для того, щоб привернути увагу до стану пам'ятки та зібрати кошти на її порятунок. У 2020 році площу та частину маєтку відреставрували.

Скіфські вали

Поблизу міста Немирів розташовані залишки укріплення одного з найбільших скіфських городищ в Україні. Воно датоване VII-VI століттям до нашої ери та є потужною захисною системою з площею близько 100 га.

Зберігся комплекс валів, які досягають 9 метрів у висоту та простягаються у довжину майже 5 кілометрів. Укріплення настільки масштабне, що через нього протікає річка Устя (ще називають Мірка - авт.), а всередині є ліс, невелике озеро та кілька полів, які сьогодні обробляють фермери.

Автор фото, Михайло Чорнопиский

На території Немирівського городища вперше на Поділлі знайшли давньогрецьку кераміку.

Це вказує на торгові зв'язки місцевих племен з грецькими причорноморськими містами-державами. Ймовірно, тут жили скіфи-орачі, яких у своїх працях описував Геродот.

Історична пам'ятка Великі Вали дивує розмахом та неймовірною атмосферою. Досі важко повірити, що таке укріплення зробили люди. Розміщене городище поруч з міжнародною трасою М12, яка з'єднує Вінницю та Умань.

Скельний монастир

У селі Лядова Могилів-Подільського району є пам'ятка, яку часто називають "Подільським Афоном". Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир розташований біля великого каньйону Дністра.

Один з найдавніших православних монастирів в Україні заснований в ХІ столітті, а згадки про нього залишилися у літописах.

Автор фото, Birdie

До загального комплексу входять три печерні храми, які розмістилися на скельній терасі 90-метрової гори. За легендою, заснував монастир Антоній Печерський. Святий, який прямував до Києва з Афону, вирубав у скелі першу келію, яка досі має його ім'я.

У 30-х роках минулого століття частину тисячолітньої святині підірвали та закрили більшовики. Комплекс почали відновлювати з 1998 року ченці Почаївської лаври. Сьогодні це популярний туристичний та паломницький об'єкт у регіоні.

Барський замок

У місті Бар збереглися руїни польського оборонного замку. Фортецю зводили протягом 1630-1647 років за проєктом французького інженера Ґійома Левассера де Боплана.

За задумом, у комплексі з укріпленнями в Кам'янці-Подільському, Меджибожі та Бердичеві вона мала стати надійним захистом східних кордонів Речі Посполитої. Проте у 1648 році місто та замок захопили козаки Максима Кривоноса під час подій Хмельниччини.

Повстанські війська отримали величезні запаси зброї та припасів.

Автор фото, Тарас Щерба

Барський замок був одним із центрів так званої "Барської конфедерації", польського утворення, яке боролись проти впливу Російської імперії на Польщу.

Російські війська взали замок та розбили місцевих конфедератів у 1768 році.

Нині на території колишнього замку є парк. На його околицях досі можна побачити залишки оборонних мурів.

Влітку 2020 році археологи та ентузіасти почали розкопки. Разом з міською владою активісти планують відновити частину оборонних споруд та рову. Станом на 2021 рік далі досліджень справа не дійшла.

У місті також можна подивитись кілька старовинних церков, монастир та старий неоготичний костел.

Автор фото, Олександр Подуфалов Підпис до фото, Костел святої Анни

Іллінецький кратер

На Поділля є найстаріший в Україні кратер від метеорита. Його вік понад 400 мільйонів років, але сліди від удару можна помітити й досі.

Розташований він поблизу села Лугова Іллінецької територіальної громади.

Автор фото, Фото Іллінецької ОТГ

Згідно з геологічними дослідженнями, кратер утворився внаслідок зіткнення космічного тіла діаметром близько 300 метрів з поверхнею Землі.

Первісно діаметр мав близько 7 км та глибину до 800 метрів. Утворення належить до семи найбільших геологічних об'єктів імпактного походження в Україні.

Але, на відміну від інших, Іллінецький кратер частково доступний для огляду, а не цілковито схований під шаром ґрунту.

У 2021 році на території кратеру хотіли провести фестиваль електронної музики, але через карантин від ідеї довелося відмовитися.