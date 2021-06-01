Кабелі на дні моря: Європа обурена шпигуванням США

57 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ангела Меркель називає шпигування між союзниками неприйнятним

Європейські лідери вимагають пояснень від США і Данії з приводу повідомлень про те, що ці дві країни разом шпигували за європейськими політиками.

Серед об'єктів стеження була канцлером ФРН Ангела Меркель.

Як повідомили данські ЗМІ, у 2012-2014 роках данська військова розвідка надавала Агентству національної безпеки США доступ до секретної станції поблизу Копенгагена.

З неї можна отримати доступ до підводних кабелів інтернет-провайдерів, повідомляють німецькі та данські ЗМІ.

Звідти прослуховували і читали електронну переписку низки німецьких, французьких, шведських і норвезьких політиків.

"Це неприйнятно між союзниками і тим більше між союзниками і європейськими партнерами", - сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Цю точку зору поділяє і Меркель.

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен не підтвердила і не спростувала обвинувачення у шпигунстві, але заявила агентству AFP, що "системне підслуховування близьких союзників є неприйнятним". Вона не керувала міністерством під час ймовірного періоду шпигування.

Прем'єр Норвегії Ерна Солберг заявила норвезькому ЗМІ NRK: "Неприпустимо, якщо країни, які мають тісне співробітництво між союзниками, відчувають потребу шпигувати одна за одною".

Поки що ні данська військова розвідка, ні Агентство з національної безпеки США, ні влада обох країн не відповіла на вимоги європейських лідерів щось пояснити.

Операція американських і данських спецслужб з прослуховування нібито називалась Dunhammer.

У 2013 році Едвард Сноуден - колишній підрядник ЦРУ США передав до ЗМІ інформацію про те, як американська розвідка слідкує за людьми.

США звинуватили його у крадіжці урядового майна, несанкціонованій передачі інформації з питань національної оборони та у передачі секретної розвідувальної інформації.

Сноуден знайшов притулку в Росії.

До доказів, які оприлюднив пан Сноуден, американські спецслужби публічно наполягали на тому, що АНБ ніколи не збирала дані з приватних телефонів.