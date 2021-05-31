Стерненко на волі, кінець епохи Нетаньягу, Китай дозволив трьох дітей. Теленовини ВВС
У випуску 31 травня:
- Одеський активіст Сергій Стерненко лишається на волі. Апеляційний суд лише частково скасував йому вирок і замінив покарання на один рік умовно.
- Чи закінчиться в Ізраїлі епоха прем'єрства Беньяміна Нетаньягу. Опоненти можуть створити коаліційний уряд без його партії.
- Життя або навчання. У Афганістані бояться відправляти дівчат до школи після серії вибухів.
- Тепер можна трьох. У Китаї дозволили народжувати більше дітей в родині. Чи допоможе це врятувати демографічну ситуацію?
Читайте також: Сергій Стерненко. Що відомо про його справи
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!