Стерненко на волі, кінець епохи Нетаньягу, Китай дозволив трьох дітей. Теленовини ВВС

У випуску 31 травня:

  • Одеський активіст Сергій Стерненко лишається на волі. Апеляційний суд лише частково скасував йому вирок і замінив покарання на один рік умовно.
  • Чи закінчиться в Ізраїлі епоха прем'єрства Беньяміна Нетаньягу. Опоненти можуть створити коаліційний уряд без його партії.
  • Життя або навчання. У Афганістані бояться відправляти дівчат до школи після серії вибухів.
  • Тепер можна трьох. У Китаї дозволили народжувати більше дітей в родині. Чи допоможе це врятувати демографічну ситуацію?

Читайте також: Сергій Стерненко. Що відомо про його справи

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!