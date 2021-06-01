Зеленський хоче зброю від Німеччини та чекає на бліцкриг Росії до вересня

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський попередив про небезпеку військової ескалації зі сторони Росії та "бліцкригу" на Донбасі у будь-який момент до кінця вересня.

Він також розповів, що Україна розраховує на зброю та іншу допомогу він Німеччини.

Про це український президент заявив у інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бліцкриг

"Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021". Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна", - відзначив Володимир Зеленський.

За його підрахунками, Росія зосередила близько 150 тис. військових до кордонів України, у Криму та на Донбасі разом з "військами сепаратистів".

"З території Криму пішли приблизно три з половиною тисячі військових. Всі інші залишаються на місці - вся техніка на 90% на місці", - розповів Володимир Зеленський.

За його словами, є багато військових варіантів з боку Росії, зокрема морські операції та "коридор з материкової України" до російських кордонів.

"Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу, ми це прекрасно розуміємо. Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо й готуємося до таких кроків", - додав Володимир Зеленський.

Небезпека з Білорусі

Автор фото, Міноборони Білорусі

Володимир Зеленський також попередив і про загрози з боку Білорусі.

"Ми розуміємо, що Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду", - відзначив глава держави.

"Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку", - розповів Володимир Зеленський і додав, що деталі договору про створення союзної держави між РФ та Білоруссю невідомі.

Хочемо більшого від Німеччини

Автор фото, Офіс президант

Володимир Зеленський також подякував канцлерці Німеччини Ангелі Меркель за її допомогу Україні, але "ми хочемо більшого, і я від неї очікував більшого, особливо в Нормандському форматі".

Володимир Зеленський поскаржився, що за час війни на Донбасі Німеччина так і не допомогла Україні летальною зброєю.

"А вона може - у Німеччини є потужні кораблі, ракетні катери, патрульні катери", - пояснив український президент.

На питання німецького журналіста про те, на яку ще військову допомогу від Берліна очікує Київ, Володимир Зеленський відповів: "Є штурмові гвинтівки, радіотехніка, військова техніка - багато всього. Німеччина потужна в цьому напрямку. Німеччина - також одна з передових країн в автомобілебудуванні".

"А ще у Німеччини є геополітична зброя, і це якраз питання про Євросоюз. Якщо ми повертаємося до НАТО - це одна з країн, яка має вирішальне слово в цьому напрямку. І третє питання - "Північний потік-2", у якому в Німеччини також вирішальне слово. Бо іноді можна зробити щось набагато більше, і це - в руках Німеччини", - наголосив президент України.

Минулого року у МЗС України розповідали, що зверталися до Німеччини щодо військової допомоги, але там відмовили.