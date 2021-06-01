100 днів на Марсі: фото від марсоходу NASA Perseverance

39 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH/ASU

Ровер NASA Perseverance відзначає 100 марсіанських днів від посадки на Марсі (або 100 "солів", як називають добу на Червоній планеті). Там апарат шукає сліди мікробного життя, вивчає геологію та з'ясовує, яким був давній клімат.

Perseverance сів на Марсі 18 лютого й відтоді зробив багато неймовірних знімків з району посадки у кратері Єзеро - великому метеоритному заглибленні діаметром 49 км на північ від марсіанського екватора.

Ми зібрали фото, які марсоходу вже вдалося відзняти за свою місію.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH/MSSS Підпис до фото, 6 квітня Perseverance зробив селфі камерою WATSON разом з коптером Ingenuity. Цей знімок складається з 62 окремих зображень, які зібрали разом вже після того, як марсохід надіслав їх на Землю.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH/MSSS Підпис до фото, А за кілька днів до того гелікоптер Ingenuity вивантажили під марсоходом.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH/ASU Підпис до фото, 1,8-кілограмовий коптер довів, що апарати можуть літати у тонкій марсіанській атмосфері.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, 19 квітня Ingenuity увійшов у історію з першим керованим польотом на іншій планеті. Коптер, який видно у центрі цього фото, піднявся на 3 метри над поверхнею та завис там кілька секунд, перш ніж сісти назад.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, Своє перше кольорове "повітряне" фото Ingenuity зробив під час другого польоту. Гелікоптер піднявся на висоту 5 метрів, нахилився та змістився на 2 метрів, а потім повернувся до місця зльоту. На цьому знімку видно сліди марсохода та тінь самого Ingenuity.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, А це фото Perseverance коптер зробив під час третього польоту. Він відлетів від марсохода на 85 метрів та був на висоті 5 метрів. На знімку також видно одну з "ніг" коптера - одразу під марсоходом.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, 7 травня Ingenuity піднявся до висоти 10 метрів, перш ніж пролетіти 129 метрів до нового місця посадки.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, За два місяці до того у свою першу подорож з моменту посадки вирушив Perseverance. Марсохід вагою 1 тонна несе на собі інструменти для вивчення марсіанської геології, атмосфери та навколишніх умов.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH/ASU Підпис до фото, Perseverance оснащений лазером, який допомагає у зборі геологічних даних. Під час вивчення цього 15-сантиметрового каменя цей лазер залишив ледь помітний рядок цяток.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH/ASU Підпис до фото, Марсохід також має одразу кілька камер. Це фото зробило "праве око" комплексу під назвою Mastcam-Z - це пара об'єктивів, які дозволяють створити стереозображення, схоже на те, що отримує людина своїми двома очима.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH/ASU Підпис до фото, А це зробила вже ліва камера Mastcam-Z. Користувачі, які слідкують за марсоходом, обрали його "Фотографією шостого тижня місії".

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSSS Підпис до фото, Тут видно Санта Круз - пагорб за 2,5 кілометри від марсохода. Вся ця локація - у кратері Єзеро, край якого можна роздивитися на лінії горизонту за пагорбом.

Основне фінансування програми Perseverance розраховане на рік роботи марсоходу на поверхні Червоної планети - це десь два роки за земною хронологією.