Білоруський опозиціонер спробував перерізати собі горло в суді

58 хвилин(и) тому

Автор фото, spring96.org

Білоруський опозиціонер Степан Латипов, якого судять за протестну символіку та опір міліції, під час засідання суду спробував перерізати собі горло.

"Він встав на лавку в клітці, щоб конвоїри не дістали до нього, і встромив ручку в горло", - передає Telegram-канал Tut.by з посиланням на правозахисний центр "Вясна 96".

За даними правозахисників, після цього чоловік посинів та ліг на лавку.

Вони також повідомляють, що перед спробою суїциду чоловік заявив, що у ГУБОЗ погрожували відкрити кримінальні справи проти його рідних і сусідів, якщо він не визнає вину.

"Батько! Після побачення до мене прийшов ГУБОЗ. Пообіцяв, що якщо я не визнаю вину, у мене буде прес-хата, кримінальні справи проти рідних і сусідів. Прес-хата у мене була - 51 день. Так що ти готуйся", - цитує його Tut.by.

"Прес-хата" - на жаргоні затриманих означає камеру, де їх "пресують", щоб отримати визнання вини.

Відео події мінському суді потрапило в мережу - на ньому видно, як чоловік лежить на лавці, а біля нього стоять міліціонери. Жінки в залі суду кричать і запитують: "Що ви робите?"

Очевидці, яких цитує Tut.by, кажуть, що міліціонери одразу не могли відкрити клітку, адже в них не було ключів. Поки клітку вдалося відкрити, опозиціонер вже фактично знепритомнів.

Пізніше чоловіка винесли з суду.

Хто такий Степан Латипов

Автор фото, Tut.by

Степана Латипова звинувачують у створенні опозиційного telegram-чату свого двору, де закликав до протестів і, за даними обвинувачення, "ведення деструктивної діяльності, спрямованої в тому числі, на загострення напруженості в суспільстві".

Також йому інкримінують незаконну майстерню з виготовлення протестної символіки, зокрема прапори.

Ще одне обвинувачення - активний опір співробітникам міліції при затриманні.

І остання стаття, яку інкримінують опозиціонеру, - шахрайство. Він нібито обманював своїх клієнтів, яким обіцяв винищити борщівник, але робив це неякісними хімікатами.

Степан Латипов свою вину не визнає.

Затримали його ще 15 вересня 2020 року. За словами батька чоловіка, з 11 квітня Степана Латипова утримували у штрафному ізоляторі разом з людьми з психічними особливостями.

Смерть Ашурка

21 травня в одній з білоруських колоній помер інший опозиціонер та політичний активіст Вітольд Ашурок.

За даними адміністрації колонії, він помер від зупинки серця, а перед тим відмовлявся від госпіталізації.

Водночас рідні наполягають, що раніше проблем з серцем у нього не було, а тіло передали з забинтованою головою.