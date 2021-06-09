ЄС вводить єдиний ковідний паспорт. Що це і як працюватиме

19 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Європейський союз вводить з 1 липня єдиний внутрішній ковідний паспорт - не обов'язковий, але бажаний інструмент, яким ЄС сподівається врятувати літо і повернути свободу пересування 450 млн громадян 27 країн найбільшого політичного союзу на планеті.

Цифровий ковідний сертифікат, як він офіційно називається, буде єдиним для всіх країн ЄС документом, що засвідчує факт щеплення, негативного ПЛР-тесту або нещодавно перенесеного ковіду, підтвердженого в дні хвороби позитивним ПЛР.

Його мета - уникнути хаосу минулого літа, коли кожна з країн ЄС вводила власні правила, що фактично призупинило свободи Шенгену - угоди про безмежний простір в Європі і околицях.

"Ковідний сертифікат - це символ відродження Шенгену. Наш посил - повернути європейцям впевненість і бажання спробувати жити, як раніше, вдихнути на повні груди повітря свободи пересування, яку ми так цінуємо і за якою ми так скучили", - сказав глава комітету Європарламенту Хуан Фернандо Лопес Агілар.

Депутати зробили у вівторок останній крок до схвалення закону про ковідний паспорт. Результати голосування оголосять в середу вранці. Ніхто не сумнівається, що більшість буде переважною.

Новий документ звільнить власників від необхідності робити додаткові тести і відбувати карантин під час переміщення між країнами Євросоюзу.

Медики в будь-якій країні ЄС зможуть ставити віртуальні штампи про щеплення і тести у внутрішній цифровий ковідний паспорт. А решта країн союзу відтепер зобов'язані будуть приймати його.

Правила та виключення

Виглядати він буде як QR-код в безкоштовному додатку для телефону, але прикордонники та інші контролери муситимуть приймати і роздруковані версії, попри назву "цифровий сертифікат".

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Єврочиновники стверджують, що особисті дані європейців у цьому додатку будуть захищені, як ніколи. Що інформація, що передається при сертифікації, - стиснута до мінімуму, а доступ до всіх даних незабаром і зовсім закінчиться, оскільки термін дії ухваленого закону обмежений одним роком.

Але є і застереження.

У загальноєвропейський ковідний паспорт можна, наприклад, вписувати тести на антитіла.

А ось позначку про вакцинацію ставлять після будь-якого щеплення. Однак країни ЄС зобов'язані пускати тільки тих громадян інших країн блоку, які щеплені однією зі схвалених в Євросоюзі вакцин. Зараз їх чотири: Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson.

Але і тут є винятки.

Кожна країна окремо не зобов'язана, але може на свій розсуд приймати громадян ЄС, вакцинованих не схваленими щепленнями, наприклад, китайською вакциною, якою щеплять в Україні. Так само, як і визначати, пускати тільки після двох уколів або досить одного.

Близько десяти країн вже видають внутрішні європейські ковід-паспорта: від Греції та Іспанії до Німеччини, Литви, Польщі та Болгарії.

Решту ЄС підштовхує новим законом. І грошима.

Спочатку Шенген, потім - весь світ

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ЄС сподівається, що ковідні паспорти повернуть свободу пересування і дозволять уникнути торішнього нагромадження бар'єрів всередині союзу. Вони полегшать і уніфікують існуючі довідки про імунітет або відсутності інфекції.

"Ковідний талон не буде обов'язковою умовою для вільного переміщення, оскільки це - основне право громадян Євросоюзу", - запевнила Єврокомісія.

І все ж повністю виключити повернення бар'єрів не вийде.

Закон дозволяє країнам ЄС закривати кордони для європейців. Однак євродепутати і комісія спробували зробити цю лазівку якомога вужчою. Якщо хточсь і захоче нею скористатися, владі такої країни доведеться попередити сусідів по європейському дому за 48 годин і детально описати як масштаб замаху на свободу пересування, так і точні терміни або параметри, після досягнення яких обмеження знімуть.

Перехідний період визначено в півтора місяці, і як раз до розпалу туристичного сезону в середині серпня внутрішні європейські ковід-сертифікати повинні прийматися без застережень у всіх країнах ЄС.

Одночасно ЄС поширить їх дію на всі країни, що не входять до Євросоюзу, але не мають з ним жорстких кордонів завдяки Шенгенській угоді: Швейцарію, Норвегію, Ліхтенштейн і Ісландію.

А наступним кроком ЄС сподівається перетворити внутрішні ковід-паспорти на закордонні і переконати інші держави, включаючи США і Британію, визнавати їх.