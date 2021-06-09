Жінка з ПАР каже, що народила десятерню. Уряд просить підтвердження

1 година тому

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У вівторок південноафриканська преса вибухнула неймовірною новиною: жителька провінції Гаутенг народила 10 дітей, побивши світовий рекорд, встановлений лише місяць тому.

Однак згодом з'явилися сумніви у правдивості цього повідомлення.

Уряд Південної Африки заявив, що не зміг підтвердити це.

"Рекорд"

37-річна Госіаме Тамара Сітхоле буцімто народила десятерню в лікарні Преторії за допомогою кесаревого розтину. Про це розповів її чоловік виданню Pretoria News.

Чоловік заявив, що Сітхоле народила на 29-му тижні вагітності: "Це сім хлопчиків і три дівчинки. Вона була на сьомому місяці і сьомий день вагітності. Я щасливий. Я сповнений емоцій".

Видання також цитує саму жінку, яка буцімто дала йому інтерв'ю минулого місяця.

Жінка каже, що коли на початку року лікарі сказали їй, що вона чекає шістьох дітей, вона їм ледве повірила. Подальше сканування показало, що Сітхоле чекає вісьмох.

"Я цьому не повірила. Я сумнівалась. Я була впевнена, що це буде двійня або трійня, не більше. Навіть коли я побачила знімки, повірити було складно. Але з часом я зрозуміла, що це дійсно правда. Я не могла спати ночами", - цитує видання Сітхоле.

Крім того, журналісти процитували професора Діні Мавелу, який зауважує, що випадок Сітхоле дуже рідкісний.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Попередній рекорд належав малійці Халіме Сіссе - на фото один з її дев'ятьох новонароджених

За словами Мавели, діти проведуть наступні кілька місяців в інкубаторі.

Такі вагітності дуже рідкісні і зазвичай трапляються під час лікування безпліддя.

"Коли лікують безпліддя, вводять якомога більше яйцеклітин, щоб збільшити шанси на зачаття, тому що передбачається, що деякі з них не виживуть. Але всі вони можуть вижити. Тому я не знаю, чи вийшло це природним шляхом, можливо, це результат лікування безпліддя", - зазначає Мавела.

Однак сама Сітхоле стверджує, що зачаття відбулося природним шляхом, вона не лікувалася від безпліддя, написало видання.

Уряд не може підтвердити

Втім, після того, як ця новина наробила галасу, уряд Південної Африки заявив, що не може перевірити повідомлення в ЗМІ."Уряд не зміг перевірити достовірність цього народження в жодному з наших закладів", - заявила директорка комунікацій уряду ПАР Фумла Вільямс.

Після цього багато користувачів соцмереж також почали висловлювати свої сумніви правдивості історії.

Якщо ж ця історія таки правдива, то це означає, що Сітхоле побила рекорд за кількістю дітей, що народилися в одних пологах.

Чинний рекорд належить мешканці Малі Халім Сіссе, яка в травні народила дев'ять дітей в Марокко.

До цього рекордсменкою за кількістю дітей, що вижили, була американка Надя Сулеман, яка народила вісьмох в 2009 році. Її діти були зачаті в результаті екстракорпорального запліднення.