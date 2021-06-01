Майже все населення одного міста вакцинували від Covid-19. Смертність впала на 95%

1 година тому

Автор фото, Nelson Almeida/Getty

В рамках експерименту із вивчення Covid-19 у бразильському місті Серрана вакцинували майже все доросле населення. Результат - смертність від коронавірусу впала на 95%.

Щеплення робили китайською вакциною CoronaVac, яку також використовують в Україні.

За словами дослідників, масова вакцинація у Серрані призвела до того, що захищеними від коронавірусу опинилися навіть невакциновані жителі - адже поширення хвороби різко скоротилося.

Бразилія - одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. З початку пандемії через наслідки захворювання тут померли понад 463 тисячі людей.

Кампанія вакцинації в країні проходить повільно, на це накладається відсутність скоординованих заходів щодо стримування хвороби.

В результаті щоденна кількість нових смертей та нових випадків лишається високою.

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Експеримент у Серрані, де мешкає 45 тисяч людей, тривав з лютого по квітень.

За словами дослідників, результати масової вакцинації показали, що поширення вірусу можна контролювати вже після того, як 75% дорослого населення отримали дві дози вакцини.

Наразі ж, після щеплення 95% повнолітніх жителів міста, результати кампанії є такими:

смертність знизилася на 95%

кількість госпіталізацій знизилася на 86%

кількість нових випадків впала на 80%

Один із координаторів експерименту, Рікардо Паласіос, каже, що ключовою була цифра у 75% вакцинованого дорослого населення.

"Найважливіший результат - розуміння того, що ми можемо контролювати пандемію, навіть не вакцинуючи все населення", - сказав він.

За його словами, за підсумками експерименту також знизилася кількість нових хворих серед дітей і підлітків - хоча щеплення неповнолітнім не робили.

Це дозволяє зробити припущення, що для відкриття шкіл не обов'язково проводити масову вакцинацію дітей, вважає Паласіос.

Результати експерименту також можуть дати поштовх для ширшого прийняття вакцини CoronaVac щодо ефективності якої раніше лунали сумніви.

Клінічні випробування препарату, які раніше проходили в Бразилії, Індонезії та Туреччині, показували різні результати - дані про ефективність вакцини варіювалися від 50% до 90%.

Аналогічний експеримент наразі триває в іншому бразильському місті, Ботукату. Там дослідники випробовують препарат Oxford/AstraZeneca.

Бразилія посідає друге місце в світі за кількістю померлих від коронавірусу (463 тисячі летальних випадків) та третє - за кількістю виявлених випадків (16,5 мільйона).