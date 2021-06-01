Китай повідомив про перший у світі випадок зараження людини пташиним грипом H10N3

30 хвилин(и) тому

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41-річний житель китайської провінції Цзянсу офіційно став першою людиною в світі, яка заразилась штамом пташиного грипу H10N3.

Про це з посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю (NHC) повідомляє агентство Reuters.

Чоловіка, який мав підвищену температуру, госпіталізували приблизно місяць тому, але той факт, що він інфікувався H10N3, підтвердився лише кілька днів тому.

Деталей того, як це сталося, представники NHC не наводять.

При цьому чиновники запевнили, що можливість подальшого поширення хвороби є низькою.

Стан пацієнта наразі покращився, його планують виписати з лікарні.

Медики також обстежили людей, з якими він контактував - у них ознак інфікування не виявили.

Для домашньої птиці H10N3 є "відносно менш небезпечним" варіантом вірусу, ніж інші штами, відомі дослідникам.

У Китаї зафіксовані тисячі різноманітних різновидів пташиного грипу, і деякі час від часу вражають людей - переважно тих, які працюють з домашньою птицею.

Останнім часом про чисельні випадки інфікування тим чи іншим штамом пташиного грипу не повідомляли.

Востаннє спалах інфікування спостерігався у 2016-2017 роках, коли через штам H7N9 померли близько 300 людей.

У Всесвітній організації здоров'я зазначають, що віруси пташиного грипу, як правило, не вражають людей, однак в окремих випадках можуть призводити до важкої респіраторної хвороби.