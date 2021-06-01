Лукашенко: "Доведеться просити Путіна, щоб відвіз мене в Крим"

1 година тому

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Олександр Лукашенко розповів, що обговорював з Володимиром Путіним тему авіасполучення з Кримом.

За його словами, після закриття українського авіапростору для білоруських літаків, білоруси не мають можливості відвідати півострів.

"Я поставив Путіну це питання: Україна закрила для нас небо, але у нас є свій санаторій в Криму, куди люди їздили та літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну (їздили в Крим - Ред.) - хто потягом, хто на автомобілі, хто літаком. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав тепер, прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити в Крим", - зазначив Лукашенко.

За його словами, питання польотів з Білорусі в Крим вже пропрацьовується з Росією.

"Пам'ятаю, колись я ставив ще Порошенку це запитання - як мені тепер у Крим потрапити. Він каже "Не питання. Я тебе тільки прошу - через Україну". Сьогодні я хотів би запитати у Зеленського: якщо є бажання полетіти в Крим, а мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться Путіна попросити, щоб він відвіз мене в Крим", - сказав білоруський президент.

Останніми роками білоруси, які хотіли потрапити до Криму через територію України, мали отримувати спецдозволи. Компанія "Белавіа" рейсів до Криму не здійснювала.

Автор фото, Getty Images

Минулого тижня Україна заборонила білоруським літакам та авіакомпаніям здійснювати польоти через український авіапростір.

Те саме зробили й інші сусіди Білорусі, окрім Росії.

Це стало реакцією на примусову посадку літака Ryanair в Мінську, на яку білоруська влада пішла задля затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Раніше 1 червня прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко після наради з Олександром Лукашенком заявив про фінішну пряму узгодження інтеграції Білорусі з Росією.

"Фактично ми виходимо на фінішну пряму за погодженням всіх союзних програм, які охоплюють побудову єдиного економічного простору двох країн для того, щоб забезпечити рівні умови роботи суб'єктів господарювання Білорусі та Росії", - сказав Головченко.

Він запевнив, що не йдеться про будь-яку шкоду політичному та економічному суверенітету Білорусі.

"Ми вибудовуємо нову модель відносин в рамках єдиного економічного простору, щоб створити не просто рівні умови, а нові моделі економік, які повинні розвиватися синхронно".