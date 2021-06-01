Незаміжня у 30 років. "Що з тобою не так?"

1 година тому

На травневі свята в рідному містечку Олену Чиченіну 27 разів спитали, коли вона вийде заміж. Дівчина точно знає цифру, спеціально рахувала.

Олені трохи більш як 30 років. Від жінок її віку оточення часто очікує, а іноді й вимагає негайного вступу в шлюб.

Що не так із цим очікуванням?

ВВС поспілкувалася з п'ятьма українками, які у свої 30+ не у шлюбі, та розпитала, як вони дають собі раду зі стереотипами та суспільним тиском щодо їхнього особистого життя.