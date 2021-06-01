100 вбивств на рахунку. На свободу вийшов відомий мафіозі, родичі жертв обурені

1 година тому

Автор фото, Reuters

В Італії після 25-річного ув'язнення на свободу вийшов Джованні Бруска - відомий бос сицилійської мафії, на рахунку якого понад 100 убивств.

Серед найвідоміших його злочинів - розчинення дитини в кислоті та вбивство прокурора Джованні Фальконе, відомого своєю боротьбою з мафією.

Проте потрапивши за ґрати, Бруска став співпрацювати з поліцією, надаючи інформацію про інших злочинців.

Це і стало приводом для його умовно-дострокового звільнення на чотири роки.

Родичі жертв Бруски рішенням випустити його на волю обурені.

Хто такий Джованні Бруска

Бруска, якому зараз 64 роки, був ключовою фігурою в Коза Ностра, угрупованні сицилійської мафії.

У 1992 році Бруска заклав бомбу, від якої загинув прокурор Джованні Фальконе, його дружина та троє охоронців.

Через два місяці за цим послідувало вбивство ще одного борця з мафією, Паоло Борселліно.

У 1993 році Бруска разом з іншими злочинцями викрав 13-річного сина мафіозі Джузеппе Ді Маттео, який його зрадив. Хлопчика задушили, а тіло розчинили в кислоті.

У 1996 році Бруску вдалося арештувати - його засудили до довічного ув'язнення. Проте він почав співпрацювати з правоохоронцями, і суд скоротив термін покарання.

Загалом Бруска зізнався у причетності до понад 100 вбивств.

Реакція

Звільнення Бруски викликало гнів у родичів деяких його жертв.

Дружина вбитого ним охоронця, Тіна Монтінаро, заявила газеті Repubblica, що обурена таким рішенням влади.

"Держава проти нас. Минуло 29 років, ми все ще не знаємо усієї правди про той злочин, а людина, яка знищила мою родину, на свободі", - сказала Монтінаро.

Кілька італійських політиків також засудили звільнення Бруски.

"Бос мафії Джованні Бруска став вільною людиною. Це не та справедливість, на яку заслуговують італійці", - заявив Маттео Сальвіні, лідер правої партії "Ліга".

"Це удар в живіт, від якого перехоплює подих", - погодився з цією позицією Енріко Летта, лідер лівоцентристської Демократичної партії.