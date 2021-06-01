ВООЗ схвалила китайську вакцину CoronaVac. Її використовують в Україні

59 хвилин(и) тому

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Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила китайську вакцину CoronaVac для екстреного використання.

Цей дозвіл з боку ВООЗ надає країнам та організаціям гарантію, що препарат відповідає міжнародним стандартам безпеки та ефективності.

CoronaVac рекомендували для людей віком від 18 років за схемою введення двох доз з інтервалом від двох до чотирьох тижнів.

"Результати перевірки ефективності вакцини продемонстрували, що вона запобігла симптоматичному захворюванню у 51% вакцинованих і запобігла важкій формі Covid-19 та госпіталізації у 100% вакцинованих", - йдеться в повідомленні ВООЗ.

Водночас в організації зазначили, що у випробуваннях препарату брала незначна кількість людей віком понад 60 років, тому ефективність для цієї вікової групи в рамках досліджень оцінити не вдалося.

Попри це, ВООЗ все одно рекомендувала щепити нею літніх людей - адже є достатньо інших даних з різних країн, які демонструють, що препарат є ефективним.

"Немає підстав вважати, що вакцина має різний рівень безпеки для людей старшого та молодшого віку", - йдеться в заяві ВООЗ.

Внесення до переліку сертифікованих вакцин від ВООЗ дозволить виробнику CoronaVac надати свої препарати для глобальної ініціативи COVAX. Це також пришвидшить сертифікацію препарату в різних країнах.

CoronaVac - вакцина виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

За попередніми даними досліджень, ефективність вакцини становить 78%. Водночас результати випробування препарату у Бразилії показали слабший результат - 50,3%.

Україна має контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини Coronavac, із яких раніше вже отримала 1,2 млн доз.

Щепити українців цим препаратом почали у квітні.