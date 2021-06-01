Заборона пакетів і як Німеччина відповіла Зеленському про зброю. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Верховна Рада ухвалила закон про заборону пластикових пакетів. Але не всіх. Розповідаємо про винятки, альтернативні матеріали та країни, що вже відмовилися від пластику.
  • Президент Зеленський просить у Німеччини зброю і зупинити будівництво газогону "Північний потік-2".
  • Вогнегасники замість кисню та підробні ліки. Ковідні шахраї у Індії продають це тим, хто у відчаї.
  • Які замки та фортеці України хоче відреставрувати держава.

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