Заборона пакетів і як Німеччина відповіла Зеленському про зброю. Теленовини ВВС

44 хвилин(и) тому

У випуску:

Верховна Рада ухвалила закон про заборону пластикових пакетів. Але не всіх. Розповідаємо про винятки, альтернативні матеріали та країни, що вже відмовилися від пластику.

Президент Зеленський просить у Німеччини зброю і зупинити будівництво газогону "Північний потік-2".

Вогнегасники замість кисню та підробні ліки. Ковідні шахраї у Індії продають це тим, хто у відчаї.

Які замки та фортеці України хоче відреставрувати держава.

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