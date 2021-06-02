Найбільший у світі м'ясокомбінат атакували російські хакери, Білий дім зв’язався з Кремлем

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бразильська компанія з м'ясопереробки є найбільшим виробником м'яса у світі з виробництвом у 15 країнах

JBS, найбільша у світі компанія, яка займається переробкою м'яса, стала об'єктом витонченої кібератаки від групи хакерів з Росії, каже влада Сполучених Штатів.

Білий дім через напряму зв'язався з Кремлем.

Тривога через м'ясо

Постраждали комп'ютерні мережі JBS у США, Канаді та Австралії, через що зупинилася робота сотні працівників.

У Білому домі заявили, що всіма ознаками хакерське угруповання діяло з Росії.

Через це у кількох країнах може подорожчати м'ясо.

Як повідомляє агентство Reuters, в понеділок JBS призупинила роботу на своїх заводах в Австралії, а у вівторок - в США, де на компанію припадає 20% всього виробництва яловичини і свинини. За даними міністерства сільського господарства США, 1 червня виробництво яловичини в країні скоротилося на 22%, виробництво свинини також помітно впало.

Однак в компанії повідомили, що задіяли резервні IT-системи та планують відновити роботу більшості американських підрозділів у середу.

У США ж виникла тривога щодо різкого стрибка цін на м'ясо на початку сезону барбекю. М'ясо в Америці й без того дорожчає через зростання експорту в Китай, подорожчання кормів і брак робочих рук.

Першими це можуть відчути супермаркети та мережі на зразок McDonald's, як потребують постійного постачання м'яса.

Білий дім попередив Кремль

JBS також поінформувала про атаку федеральний уряд Сполучених Штатів.

Як повідомила заступниця прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, влада США зв'язалася з цього питання напряму з Кремлем, а ФБР почало розслідування.

"Білий дім [...] дає зрозуміти, що відповідальні держави не можуть приховувати у себе злочинців, що вимагають викуп", - розповіла вона і відзначила, що, за даними JBS, атака йде від групи, яка "ймовірно базується в Росії".

JBS - найбільший у світі за продажами виробник м'яса. Компанія заснована у Бразилії, а її 150 заводів працюють у 15 країнах.

Це не перша така кібератака на велику компаніюу США за останній час.

У травні відповідальність на російських хакерів поклали за кібератаку на найбільший нафтопровід в США Colonial Pipeline.

Тоді на кілька днів припинилися поставки бензину і авіапалива на південний схід країни, а компанія в результаті заплатила викуп.