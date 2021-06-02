"Бандерівець" чи "нацистський колабораціоніст". Netflix поміняв переклад Брата 2

1 година тому

Автор фото, "Брат-2" Підпис до фото, Natflix після скандалу в Україні вирішили змінити переклад "бандерівця" на "Banderite"

Мережа Netflix змінила англійську версію фільму "Брат 2", де слово "бандерівець" переклали як "український нацистський колабораціоніст".

Замість "Ukrainian Nazi collaborator" в англійських субтитрах тепер значиться "Banderite".

Джерело BBC News Україна у Netflix повідомило, що переклад виправили за звичним регламентом у таких випадках.

"Брат2" і Україна

З червня Netflix почав транслювати фільми російського режисера Олексія Балабанова "Брат" і "Брат-2", які в Росії мають статус культових, а фраза "У чому сила, брат?" там стала афоризмом.

В Україні "Брат 2" заборонено транслювати з 2015 року - через ставлення героїв до українців.

У знятому в 2000 році фільмі є епізод з "українськими бандитами", до яких один з головних героїв звертається як до "бандерівців" та обіцяє: "Ви мені, гади, ще за Севастополь відповісте". Пізніше у стрічці він їх розстрілює.

"Він (Фільм "Брат 2". - Ред.) містить сцени, що є принизливими для українців за національною ознакою, а також через некоректність демонстрації цього фільму в час агресії на Сході країни", - йшлося у поясненні Держкіно щодо відмови у видачі ліцензії на показ в Україні.

Коли у січні російський опозиційний лідер Олексій Навальний повертався до Росії з іншою цитатою з "Брата 2" про "мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим", це також збурило українські соцмережі. Мовляв, "російські ліберали", яким подобається фільм Балабанова, у питаннях України мало чим відрізняються від нинішньої російської влади.

"Ukrainian Nazi collaborator"

Автор фото, "Брат-2" Підпис до фото, Таким був переклад на Netflix від початку

У Netflix "бандерівця" переклали англійською як "Ukrainian Nazi collaborator" - "український нацистський колабораціоніст".

Це викликало резонанс у соцмережах. Дехто з українських користувачів закликав відмовитися від Netflix.

"Відписуємось, шановні. Хай ці ...руцькі шовіністи дивляться себе самі", - написав Микола Воронін, снайпер та ветеран війни на Донбасі.

Автор фото, Микола Воронін

Водночас депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський написав у Telegram, що його такий переклад не дивує: "Вони просто загуглили і зайшли за посиланням на англомовну Вікіпедію".

"А що, до речі, вони, на вашу думку, мали там прочитати - антифашисти?" - запитав Бужанський.

Автор фото, Макс Бужанский у Telegram

Водночас інший член фракції "Слуг народу" Дмитро Гурін анонсував звернення українських депутатів до Netflix через цей переклад: "Скоро з'ясуємо, як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію".

А вже у середу зранку депутатка від "Голосу" Олександра Устінова написала, що переклад "Ukrainian Nazi collaborator" виправили на "banderite".

"Депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала бандерівцям (перекреслено) українцям з Кремнієвої долини. Наша діаспора там неймовірна! Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений", - відзначила вона.

Автор фото, Олександра Устінова

Джерело BBC News Україна у Netflix підтвердило, що переклад справді змінили.

Зробили це за звичайним алгоритмом виправлення помилок - через те, що хтось побачив проблему й на цей момент звернули увагу у службі підтримки.