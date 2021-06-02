"Бандерівець" чи "нацистський колабораціоніст". Netflix поміняв переклад Брата 2
Мережа Netflix змінила англійську версію фільму "Брат 2", де слово "бандерівець" переклали як "український нацистський колабораціоніст".
Замість "Ukrainian Nazi collaborator" в англійських субтитрах тепер значиться "Banderite".
Джерело BBC News Україна у Netflix повідомило, що переклад виправили за звичним регламентом у таких випадках.
"Брат2" і Україна
З червня Netflix почав транслювати фільми російського режисера Олексія Балабанова "Брат" і "Брат-2", які в Росії мають статус культових, а фраза "У чому сила, брат?" там стала афоризмом.
В Україні "Брат 2" заборонено транслювати з 2015 року - через ставлення героїв до українців.
У знятому в 2000 році фільмі є епізод з "українськими бандитами", до яких один з головних героїв звертається як до "бандерівців" та обіцяє: "Ви мені, гади, ще за Севастополь відповісте". Пізніше у стрічці він їх розстрілює.
"Він (Фільм "Брат 2". - Ред.) містить сцени, що є принизливими для українців за національною ознакою, а також через некоректність демонстрації цього фільму в час агресії на Сході країни", - йшлося у поясненні Держкіно щодо відмови у видачі ліцензії на показ в Україні.
Коли у січні російський опозиційний лідер Олексій Навальний повертався до Росії з іншою цитатою з "Брата 2" про "мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим", це також збурило українські соцмережі. Мовляв, "російські ліберали", яким подобається фільм Балабанова, у питаннях України мало чим відрізняються від нинішньої російської влади.
"Ukrainian Nazi collaborator"
У Netflix "бандерівця" переклали англійською як "Ukrainian Nazi collaborator" - "український нацистський колабораціоніст".
Це викликало резонанс у соцмережах. Дехто з українських користувачів закликав відмовитися від Netflix.
"Відписуємось, шановні. Хай ці ...руцькі шовіністи дивляться себе самі", - написав Микола Воронін, снайпер та ветеран війни на Донбасі.
Водночас депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський написав у Telegram, що його такий переклад не дивує: "Вони просто загуглили і зайшли за посиланням на англомовну Вікіпедію".
"А що, до речі, вони, на вашу думку, мали там прочитати - антифашисти?" - запитав Бужанський.
Водночас інший член фракції "Слуг народу" Дмитро Гурін анонсував звернення українських депутатів до Netflix через цей переклад: "Скоро з'ясуємо, як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію".
А вже у середу зранку депутатка від "Голосу" Олександра Устінова написала, що переклад "Ukrainian Nazi collaborator" виправили на "banderite".
"Депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала бандерівцям (перекреслено) українцям з Кремнієвої долини. Наша діаспора там неймовірна! Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений", - відзначила вона.
Джерело BBC News Україна у Netflix підтвердило, що переклад справді змінили.
Зробили це за звичайним алгоритмом виправлення помилок - через те, що хтось побачив проблему й на цей момент звернули увагу у службі підтримки.