Як пошта перетворилась на храм УПЦ МП. Історія села на Кіровоградщині

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Google

"Укрпошта" продала одне зі своїх відділень на Кіровоградщині Українській православній церкві (Московського патріархату).

Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

"Продали будівлю церкви, яка роками використовувалося у Кіровоградській області як відділення Укрпошти. Тепер вона продана на відкритому аукціоні Prozorro.Продажі за 237 тисяч гривень (а не за 30 срібняків комусь в кишеню). І знову викуплена Українською Православною Церквою та буде використовуватися за своїм прямим призначенням", - написав Смілянський у Facebook.

Це приміщення раніше якраз і було храмом, але у радянські часи його суттєво поруйнували.

Відомо, що у цього селі ще з 18 століття діяла Покровська церква. Але точних даних, що це саме ця будівля, наразі немає.

Храм наразі належить Олександрійській єпархії УПЦ МП. Там ще не змогли надати коментар ВВС News Україна.

Автор фото, Ігор Смілянський

Мова йде про будівлю площею майже 100 квадратних метрів у селі Гурівка на Кіровоградщині.

Судячи з фото, будинок вже перетворили на церкву.

В опублікованих Ігорем Смілянським документах покупцем значиться "Релігійна організація Українська православна церква" - це офіційна назва Української православної церкви (Московського патріархату).

Автор фото, Ігор Смілянський

В УПЦ МП заперечують організаційну залежність від Російської православної церкви і наполягають на свої автономії.

"Про що цей приклад? Ну, по-перше, про те, що потрібно робити добрі справи і не бояться анафеми від популістів", - відзначив Ігор Смілянський.

Водночас у коментарях йому висловили застереження про продаж будівель УПЦ МП.

На це керівник "Укрпошти" відповів, що "ми в будь-якому випадку не маємо права впливати на результати аукціону", а заборони на продаж будь-чого Українській православній церкві Московського патріархату в українських законах немає.

Ігор Смілянський також повідомив, що отримані кошти підуть на ремонт діючих відділень пошти.