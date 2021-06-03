Як живуть дружини наркобаронів. Гламур, картель і в'язниця

58 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP VIA GETTY IMAGES Підпис до фото, Емма Коронель Айспуро

Емма Коронель Айспуро мала гламурне життя у Нью-Йорку, насолоджуючись перевагами свого шлюбу з наркобароном Хоакіном Гусманом Лоерою, відомим як Ель Чапо (El Chapo). А потім її арештували і кинули до в'язниці у Вірджинії.

Що ж сталося з королевою світу наркокартелів?

Емму Коронель Айспуро утримують в одиночній камері Олександрійської міської в'язниці.

Адвокат Маріель Колон Міро каже, що вона читає любовні романи, щоб згаяти час.

Умови в'язниці різко контрастують з її колишнім життям, пише кореспондентка ВВС Тара МакКелві.

Кілька місяців тому вона планувала запустити лінію одягу "El Chapo Guzman". Пара є іконою стилю в Мексиці. А донька Лоери також спробувала себе у фешніндустрії, використовуючи його ім'я.

У 2019 році на суді над своїм чоловіком у Нью-Йорку пані Айспуро була у дорогоцінному камінні та дорогих годинниках.

А у січні цього року 31-річну Коронель заарештували в міжнародному аеропорту імені Даллеса у штаті Вірджинія та звинуватили в тому, що вона допомогла чоловіку-наркобарону керувати сумнозвісним картелем "Сіналоа".

64-річний Хоакін Гусман Лоера зараз відбуває довічне ув'язнення у в'язниці суворого режиму типу супермакс у Колорадо.

Представники ФБР заявили, що Коронель організувала змову для розповсюдження кокаїну та допомогла спланувати втечу свого чоловіка з мексиканської в'язниці у 2015 році.

Автор фото, ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES Підпис до фото, Ель Чапо затримали після втечі з в'язниці

Її історія - особиста, з невірним чоловіком, коханкою та злочинним угрупуванням. Але вона дещо пояснює про таємний світ наркокартелів та роль жінки у ньому.

Дату судового розгляду у справі Коронель ще не призначили. Якщо її визнають винною, її можуть засудити на усе життя.

Експерти, які вивчають сферу торгівлі наркотиками, кажуть, що Коронель обрала собі незвичну роль. Вона була публічною особою, підприємцем і сторожем, який контролював, хто мав доступ до її чоловіка, коли він керував картелем.

Традиційно дружин наркоторговців вважають "дуже сексуальними" і "без бізнесу", говорить Сесілія Фарфан-Мендес, науковиця з Каліфорнійського університету Сан-Дієго. Коронель була іншою: "Вона показала, що жінки можуть обіймати посади при владі".

Мати владу у наркокартелі - це ризиковане завдання.

Дерек Мальц, колишній спецагент з Управління боротьби з наркотиками, каже: "Коли ти займаєшся цим бізнесом, то тебе або спіймають, або вб'ють".

Автор фото, AFP VIA GETTY IMAGES Підпис до фото, У суді над своїм чоловіком у 2019 пані Айспуро була у дорогоцінному камінні та дорогих годинниках

Адвокат Міро називає Коронель великою особистістю, енергійною та усміхненою жінкою.

Коронель є громадянкою обох держав - Мексики та США. Вона зустріла Гузмана у 17 років і невдовзі вийшла за нього заміж. У них двоє дітей - Марія Хоакіна та Емалі.

Під час судового розгляду справи свого чоловіка Коронель сиділа у залі майже щодня.

"Примадонна Синалоа", - каже про неї Ромен Ле Кур Гранмезон, французький аналітик з безпеки, який вивчав мексиканські картелі. З червоною помадою та діамантами, у вузьких джинсах та на підборах вона втілила популярний образ "бухони" - коханої жінки наркобарона.

Ґвадалупе Корреа-Кабрера з Університету Джорджа Мейсона робила дослідження у штаті Сіналоа, Мексика, де діє картель Ель Чапо.

Вона дає визначення терміну "buchona": "Вони носять дуже дорогий одяг, гаманці Louis Vuitton. Усе перебільшено, і Коронель ідеально втілює цей образ. Вся справа у зовнішності та пластичній хірургії".

Її гламурний образ був повною протилежністю суворій реальності операцій картелю Ель Чапо.

Щоб зберегти контроль над нелегальним ринком, Гусман застосовував насильство і пожинав плоди свого нелегального бізнесу, даруючи багатство дружині та родині.

Понад 300 тисяч людей у Мексиці вбили з 2006 року, коли уряд розпочав війну з картелями. Серед жертв були вороги Гусмана, а також близькі йому люди. Тіло однієї з його коханок знайшли в багажнику автомобіля. Повідомляли, що вбивство скоїла банда конкурентів.

Ціна лояльності

Лучеро Гвадалупе Санчес Лопес, багаторічна коханка Гусмана, свідчила проти нього в суді. Її арештували у червні 2017 року за звинуваченнями у торгівлі наркотиками біля американсько-мексиканського кордону.

Вона визнала свою провину. Їй загрожує десятилітнє ув'язнення. Санчес, мати двох дітей, співпрацювала з прокурорами за угодою про визнання винуватості.

У синьому тюремному комбінезоні вона розповіла про їхні стосунки та його роботу як керівника картелю. У залі суду вона часто моргала. Гусман сидів неподалік і нетерпляче поглядав на годинник на стіні.

Коронель сиділа у другому ряду і розчісувала пальцями своє довге волосся. Вона була в куртці, такій, як носив її чоловік.

Такі куртки показали силу їхнього шлюбу, каже Вільям Пурпура, який працював адвокатом Гусмана. Коронель хотіла надіслати повідомлення Санчесу, одягнувши відповідний одяг чоловіка і дружини того дня, коли давала свідчення колишня коханка.

"Це було "Та пішла ти", сказане для коханки", - пояснює Пурпура. "Вона сказала: "Він мій".

Після виступу в суді Санчес повернулася до своєї камери. Коронель вирушила вечеряти у Нью-Йорк.

Автор фото, AFP VIA GETTY IMAGE Підпис до фото, Під час судового розгляду Еммі Коронель Айспуро доводилося відбиватися від журналістів

Невдовзі все змінилося для обох жінок. Санчес звільнили з в'язниці і зараз вона вільна. А Коронель утримують за ґратами.

Багато людей були вражені тим, як Коронель хизувалася своїм способом життя під час судового розгляду, і розчаровані її вірністю своєму чоловікові.

Аналітик з питань безпеки Grandmaison каже: "Її сприймають як дурника".

Зовсім інше ставлення до Санчес. Коли її адвокат Хізер Шейнер сказала, що Коронель перебуває у в'язниці, Санчес не зловтішалася.

Натомість згадує її адвокат, їй було сумно. Вона сказала: "Це просто ще одна мати, яка змушена бути далеко від своїх дітей".