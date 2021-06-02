Хлопчик загинув під час шкільної екскурсії на Львівщині. Як це трапилося

18 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Під час шкільної екскурсії до водоспаду у Львівській області один з учнів впав у воду і загинув, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у селі Кам'янка Стрийського району на водоспаді у національному природному парку "Сколівські Бескиди".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що класну керівницю, яка супроводжувала учня, вже госпіталізували із серцевим нападом. А вчителя, який намагався врятувати дитину, з переохолодженням.

Хлопчик послизнувся і впав у воду, але зачепився ногою за коріння дерева і, ймовірно, захлинувся. Остаточні причини смерті встановлять експерти.

Рятувальники, які приїхали на місце події, бензопилою розрізали дерево, за яке зачепилась дитина, вивільнили і витягнули на берег тіло хлопчика.

Дитина отримала травми несумісні з життям. Медики констатували смерть.

Директор заповідника "Сколівські Бескиди" Василь Приндак запевняє, що небезпечні ділянки водоспаду огороджені: "Там є і попереджувальні таблички, щоб туди ніхто не залазив, є і огородження, нижче якого не можна спускатися".

"Хлопець переліз його і став на камінь, який є дуже слизький і послизнувся. Дитина по камені з'їхала в річище водоспаду. Люди, які були поруч, не могли туди дістатися", - цитує директора заповідника ZAXID.NET.

Зараз на місці трагедії працюють поліцейські та експерти, батьків хлопчика уже повідомили.

За словами керівниці управління освіти Львівської міськради Зоряни Довганик, 45-річна класна керівниця, що супроводжувала цю шкільну екскурсію, отримала серцевий напад. Її госпіталізували, пише видання.

Також до лікарні з переохолодженням також доправили й іншого вчителя, який намагався врятувати хлопчика з-під води.

Хлопчик, 2009 року народження, житель Львова. Він вчився у 6 класі місцевої школи.

Щирі співчуття рідним хлопчика, який загинув на Сколівщині, висловив мер Львова Андрій Садовий.