Біля Шрі-Ланки тоне судно з хімікатами. Це загрожує глобальною катастрофою

1 година тому

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Вантажне судно з хімікатами на борту тоне біля берегів Шрі-Ланки. Це може загрожувати глобальною екологічною катастрофою.

Судно X-Press Pearl, зареєстроване в Сінгапурі, горіло майже два тижні - до того, як пожежу врешті вдалося загасити.

Але сотні тонн нафти з паливних баків можуть витекти в море, якщо судно затоне, що завдасть значної шкоди морській флорі та фауні.

Військово-морські сили Шрі-Ланки та Індії протягом останніх днів разом намагалися загасити пожежу та запобігти розлому та затопленню корабля.

Але бурхливе море та мусонні вітри заважали цій операції.

"Корабель тоне. Рятувальники намагаються буксирувати корабель подалі у море, перш ніж він потоне, щоб мінімізувати забруднення, але задня частина судна дрейфує", - заявив речник ВМС Шрі-Ланки капітан Індика Сілва.

Автор фото, Sri Lanka Air Force

Автор фото, Sri Lanka Air Force

Екологиня Аджанта Перера заявила ВВС, що потоплення судна - "найгірший екологічний сценарій".

"З усіма небезпечними вантажами, азотною кислотою та всіма іншими речами, а також нафтою на судні, якщо воно затоне, це буквально зруйнує все морське дно", - сказала вона.

Докторка Перера каже, що до того, як корабель відбуксирували в море, слід було відправити водолазів, щоб оглянути корабель.

"Екологічні проблеми тепер залишаться в наших водах", - додала вона.

Прибережна ділянка поблизу міста Негомбо, де розташовані одні з найбільш незайманих пляжів країни, вже кілька днів забруднюється нафтою та сміттям.

Тим часом міністерство рибного господарства заявило, що застосовують надзвичайні заходи для захисту лагуни Негомбо та прилеглих районів. Риболовля від Панадури до Негомбо припинена.

Представники Шрі-Ланки вважають, що пожежа виникла в результаті витоку азотної кислоти, про який екіпаж знав з 11 травня. На кораблі було 25 тонн дуже їдкої кислоти, яку використовують для виробництва добрив та вибухових речовин.

X-Press Shipping - компанія, що базується на Сінгапурі і є власником судна, - підтвердила, що екіпаж знав про витік, але заявив, що ані Катар, ані Індія не дозволяли їм залишати корабель до початку пожежі.

Той факт, що Шрі-Ланка дозволила судну зайти у свої води після того, як йому відмовили дві інші країни, розгнівив громадськість.

Чиновники подали до поліції скаргу на капітана корабля, якого врятували разом з іншими членами екіпажу минулого тижня.

У вівторок поліція Шрі-Ланки заявила, що допитувала капітана та інженера корабля понад 14 годин.

Суд заборонив капітану, головному інженеру та інженеру-помічнику виїжджати з країни.

Контейнеровоз під прапором Сінгапуру, який стояв на якорі біля порту Коломбо, спочатку повідомив про пожежу на борту через витік хімічної речовини в одному з його контейнерів.

Судно довжиною 186 метрів вийшло з індійського порту Хазіра 15 травня, з 1 486 контейнерами на борту. Окрім азотної кислоти, у вантажі були інші хімікати та косметика.