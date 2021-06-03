NASA відправить дві місії на Венеру. Що вони досліджуватимуть

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

NASA оголосила, що відправляє дві нові місії на Венеру, аби вивчити атмосферу планети та її геологічні особливості.

Місії, кожна з яких отримає фінансування у розмірі 500 мільйонів доларів, мають розпочатися у 2028-30 роках.

Адміністратор NASA Білл Нельсон заявив, що місії дадуть "шанс дослідити планету, на якій ми не були понад 30 років".

Останнім зондом США, який відвідав планету, був космічний апарат "Магеллан" в 1990 році.

Однак інші космічні кораблі - з Європи та Японії - відтоді пролітали біля планети.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Керівник NASA оголосив про місії в середу

"Ці дві місії-сестри мають на меті зрозуміти, як Венера перетворилася на пеклоподібну планету, на поверхні якої може плавитися свинець", - сказав пан Нельсон.

Венера - друга планета від Сонця і найгарячіша планета Сонячної системи з температурою поверхні 500 за Цельсієм - достатньо високою, щоб розплавити свинець.

Місія Davinci+ (Глибоке атмосферне дослідження благородних газів, хімії та візуалізації Венери) досліджуватиме атмосферу планети, щоб отримати уявлення про те, як вона формувалася та еволюціонувала. Вона також має визначити, чи був на Венері колись океан.

Очікують, що Davinci+ надішле перші високоякісні зображення геологічних особливостей планети. Вчені вважають, що ці особливості можуть бути співставними з материками на Землі та припускають, що Венера має тектоніку плит.

Друга місія, Veritas (Випромінювання Венери, радіонаука, InSAR, топографія та спектроскопія), складе карту поверхні планети, щоб зрозуміти її геологічну історію та дослідити, чому вона розвивалася настільки інакше, ніж Земля.

Вона використовуватиме радіолокатор, щоб вимірювати висоту поверхні та виявляти, чи досі відбувається виверження вулканів та землетруси.

"Вражає те, як мало ми знаємо про Венеру, але сукупні результати цих місій розкажуть нам про неї - від хмар на небі до вулканів на її поверхні й аж до самого ядра", - сказав Том Вагнер з підрозділу планетної науки NASA.

"Це буде схоже на те, ніби ми заново відкрили планету", - додав він.