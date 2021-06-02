Якщо "ЛНР" допитає Протасевича у Білорусі, то це кінець перемовин у Мінську - Арестович

49 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.by

Якщо білоруська влада справді допустить до опозиціонера Романа Протасевича представників так званої "ЛНР" з допитом, то це означатиме, що Олександр Лукашенко більше не може бути посередником, а Мінськ - майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу (ТКГ).

Про це розповів речник української делегації в ТКГ та радник голови Офісу президента Олексій Арестович у коментарі BBC News Україна.

Раніше Олександр Лукашенко через російського президента Путіна запросив представників так званої "ЛНР" "поставити питання" Роману Протасевичу.

"ТКГ завжди знайде інший майданчик"

"Якщо це фактично станеться, це означатиме одне - Лукашенко більше не може бути посередником, надавати Мінськ як майданчик для перемовин", - наголосив Олексій Арестович.

"І та політична позиція, яку зазначив голова нашої делегації Леонід Кравчук, коли він сказав, що Мінськ не може більше бути майданчиком, - вона перейде від політичної позиції до конкретних організаційних заходів по зміні майданчика", - додав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України з літа 2014 року збирається у столиці Білорусі як нейтральній території. В останні місяці група веде переговори по відеозв'язку через карантин

На думку Олексія Арестовича, якщо допит Протасевича справді відбудеться, то і українська влада, і делегація в ТКГ заявлять про втрату Лукашенком статусу посередника в Мінському процесі.

"А ТКГ завжди знайде інший майданчик, навіть коли закінчаться ковідні обмеження", - додав Олексій Арестович.

Він додав, що зближення Олександра Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним вже означає фактичну втрату нейтральності.

"Заяви про те, що процес інтеграції [Білорусі з Росією] прискорився, показують, що є великий шанс втратити нейтральність Лукашенка найближчим часом не лише де-факто, а і де-юре", - відзначив речник української частини ТКГ.

"Він став людиною, яка вже впала у залежність від Росії, як колись Янукович", - вважає Олексій Арестович.

Інший український представник у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш пише, що слова Лукашенка "можна розглядати як де-факто визнання його режимом маріонеткових "республік".

"Білоруський узурпатор, "забув", що територія ОРДЛО є територією України? І це в Мінську - місті в якому підписувалися так звані "Мінські угоди", що закріплюють цей постулат як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі!" - дивується журналіст.

"Після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну. Після цієї заяви Мінськ уже відкрито перестав бути нейтральним", - відзначив Сергій Гармаш.

"Ласкаво просимо"

Раніше у так званій "ЛНР" заявили про порушення "справи" проти Романа Протасевича нібито за його участь у боях на Донбасі у складі полку "Азов". Там просили передати білоруського опозиціонера "республіці".

У мережі також з'явилися фото, на яких, як стверджується, Роман Протасевич у формі "Азову".

"У Донбасі порушена кримінальна справа по цих персоналіях. На що я сказав президенту Путіну - це я йому нагадав, що порушена кримінальна справа", - заявив Олександр Лукашенко в ефірі каналу "Білорусь 1".

"І я сказав, якщо в них будуть питання - ласкаво просимо до нас, будь ласка, поставте їм питання. Тому що людей вбивали вони там - на Донбасі", - додав Олександр Лукашенко.

Він також згадав, що Протасевич казав про смертну кару в Білорусі перед затриманням.

"Він знав, про що говорив. Він розумів, що на південному сході України до нього можуть бути пред'явлені претензії. І це вже зовсім інша ситуація", - відзначив Олександр Лукашенко.

Сам Роман Протасевич раніше наполягав, що був на Донбасі виключно як журналіст.

Це ж підтвердив і перший командир "Азову" Андрій Білецький.

"Так, Роман справді разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", - заявив Білецький.

Автор фото, Hromadske.ua Підпис до фото, Протасевич на Донабсі. На відео видно, що він у цивільному одязі

Український журналіст Денис Казанський опублікував фрагмент сюжету "Громадського", на якому видно Протасевича під час боїв "Азову" за Широкине навесні 2015 року.

Чоловік на ньому одягнений у цивільний одяг.

"Він отримав легке поранення, і йому надають допомогу. На відео видно, що, на відміну від бійців "Азову", Роман одягнений у цивільне. Був присутній на позиціях він як репортер, а не військовий", - вважає Денис Казанський.