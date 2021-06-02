Дівчина проти ведмедиці. Як американка перемогла дикого звіра у себе в дворі

49 хвилин(и) тому

Автор фото, bakedlikepie Підпис до фото, Все сталося за 15 секунд і звершилося добре для всіх дійових осіб. Навіть огорожа ціла

У Каліфорнії 17-річна Хейлі Морініко безстрашно кинулася на ведмедицю, яка зайшла з ведмежатами на її подвір'я. Вона відчайдушно спихнула її зі стіни, щоб захистити своїх собак.

На щастя, ні дівчина, ні тварини не постраждали.

Попри хепіенд, ні сама Хейлі, ні біологи нікому не радять повторювати таки необдуманий "ведмежий реслінг". Адже ведмедиця з ведмежатами - дуже небезпечна.

Штовхай і тікай

Автор фото, bakedlikepie Підпис до фото, Той самий момент

Все сталося 31 травня неподалік Лос-Анджелеса.

Відео неочікуваної штовханини зі звіром зняла камера спостереження, а потім його виклала у соцмережі двоюрідна сестра героїні Бренда.

"Моя кузина Хейлі криком зігнала ведмедя із паркану та врятувала своїх собак", - написала Бренда на TikTok каналі Bakedlikepie.

На ньому видно, як ведмедиця з двома ведмежатами стоять на кам'яній огорожі заднього подвір'я.

До них з гавкотом підбігають чотири собаки.

Ведмедиця б'є лапою найбільшу чорну собаку, після чого та втікає.

Потім до звіра кидається одна з менших собак і хижачка хапає її пазурами за собачий жилет.

Навколо також бігають кілька ведмежат.

У цей момент на "полі бою" з'являється Хейлі у синій сукні, яка з розгону зіштовхує ведмедицю з огорожі, відганяє собак з подвір'я та сама тікає, взявши одну з них на руки.

Сцена завершується тим, що ведмедиця обережно залазить назад на огорожу та разом з ведмежатами вшивається з не дуже гостинного двору.

У підсумку ніхто з дійових осіб - ні Хейлі, ні собаки, ні ведмедиця - не зазнали серйозних ушкоджень.

А ролик на TikTok став вірусним і вже набрав майже 70 млн переглядів.

"Дуже страшно"

Автор фото, bakedlikepie Підпис до фото, Хейлі вдалося втекти і не зустрітися з пазурами чи зубами хижака

Та насправді ситуація була серйозною і могла закінчитися значно трагічніше, адже ведмеді, й особливо ведмедиця з ведмежатами, є вкрай небезпечними тваринами.

Біологи вважають, що так тварина навчала своє потомство шукати харчі.

За словами сім'ї Морініко, ведмеді вже навідувалися на їхнє заднє подвір'я, але з ведмежатами ведмедиця з'явилася, схоже, вперше.

Хейлі тим часом сподівається, що їй більше ніколи не доведеться наближатися так близько до дикого ведмедя. І нікому не радить повторювати її "кавалерійський наскок".

"Я підбігаю до ведмедя і перше, що думаю, це відштовхнути його, щоб він відпустив мою собаку. І якимось чином це спрацювало!" - дивується дівчина.

"Чесно, єдине, про що думала, це захистити моїх собак. Це я і зробила", - додає вона.

На відео також чути крики переляканих батьків.

"Дуже страшно побачити, як ваша дочка наближається до величезного ведмедя", - зізнається Сітлаллія Морініко, матір Хейлі.

А біолог Ребекка Барбоза пояснює, що ведмедиця не була надто агресивною й лише реагувала на загрозу від собак: "Якби ця тварина була більш агресивно, то вона б напала на собак, а не лише відкинула їх".

"Не штовхайте ведмедів. Не наближайтеся так близько, вам може не пощастити. Лише випадково я залишилася неушкодженою", - каже Хейлі, дівчина, яка штовхалася з ведмедицею.