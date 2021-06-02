Tesla не може впоратися з твітами Маска

59 хвилин(и) тому

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Автомобільного гіганта Tesla звинувачують в тому, що компанія постійно не може узгоджувати твіти Ілона Маска попри судовий припис.

У 2018 Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США звинуватила Маска в омані інвесторів по тому, як він заявив про наміри вивести акції компанії Tesla, виробника електромобілів, з вільного продажу на фондовому ринку і перетворити її на приватну компанію.

Згодом було досягнуто домовленості, що юристи Tesla даватимуть попередню згоду на певні повідомлення Маска у Twitter, якщо вони стосуються цифр, пов'язаних з виробництвом, нових продуктів та корпоративних фінансів.

Але Wall Street Journal отримав документи, які можуть свідчити, що американський регулятор фондового ринку вважає, що пан Маск та Tesla порушили цю домовленість.

WSJ пише, що регулятор письмово повідомив Tesla про те, що Ілон Маск принаймні двічі порушував припис суду у Twitter.

Перший випадок стосується допису про те, що ціна акцій Tesla "зависока", а в іншому йшлося про виробництво сонячних батарей.

"Коли у 2018 Комісія з цінних паперів змусила Ілона Маска затверджувати чутливі твіти із юристами Tesla, невже хтось думав, що це спрацює?" - коментує новину від WSJ кореспондент ВВС з питань технологій Рорі Селлан-Джонс.

"Чоловік, який написав у Twitter: "Я збираюся зробити Tesla приватною за $420. Гроші є" - без наявності цих грошей, навряд чи змінив би свої звички. Так і сталося", - вважає Рорі Селлан-Джонс.

Бізнесмен навпаки став більш нестриманим та відвертим у своїх твітах. Разом із тим, він був обережнішим, коли дописи стосувалися його власних компаній.

Але це Маск - його твіти про якусь компанію чи криптовалюту можуть або обвалити їхню ціну, або піднести до небес. Що, власне, і непокоїть SEC.

Tesla заявила регулятору, що зміст суперечливих твітів Ілона Маска не підпадає під угоду, оскільки вони стосувалися його очікувань чи були просто точкою зору. Про це із посиланням на документи, отримані завдяки Акту про свободу інформації, пише Wall Street Journal.

У SEC із цим не погодилися, свідчать документи видання.

"Зважаючи на неодноразову відмову пана Маска узгоджувати повідомлення у Twitter із Tesla, ми дуже занепокоєні", - заявили представники регулятора фондового ринку.

Там запропонували компанії "переглянути свою позицію" та посилити контроль, аби "запобігти заподіянню шкоди акціонерам".

Після того, як Ілона Маска звинуватили в тому, що його твіти ввели в оману інвесторів у 2018, він був змушений піти з посади голови правління Tesla ісплатити штраф у 20 млн доларів.

Водночас він не визнав своєї провини.

В інтерв'ю CBS він заявив, що "не поважає" SEC, але сплатить штраф, бо вірить у судову систему.