Шум від Go_A вперше від України потрапила у Billboard

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Go_A на Євробаченні 2021

Go_A стали першими українцями, яким вдалося потрапити в престижний музичний рейтинг. Їхній "Шум" посів 80 місце у чарті Global 200 Excl. US (за винятком США).

Саме із нею Go_A виступив на цьогорічному Євробаченні. Хоча український гурт отримав на конкурсі лише 5 місце, після нього пісня потрапила в топи чартів музичних сервісів iTunes, Apple Music та Spotify.

Після Євробачення у багатьох країнах композиція увійшла до першої десятки рейтингів Apple Music. Зокрема, у Литві (4 місце), Нідерландах (6 місце), Естонії (7 місце), Швеції (8 місце), Фінляндії (10 місце).

Також "Шум" потрапив до списку топ-50 найвірусніших пісень сервісу Spotify (2 місце).

Ця пісня збурила справжні баталії у соцмережах. Хтось побачив у ній заклики до легалізації марихуани, хтось - мало не лайку на адресу "зеленої влади", а кліп до неї називали протестом проти коронавірусного карантину. Але вокалістка Go_A Катерина Павленко пояснювала, що "Шум" - це пісня на основі хороводу, однойменної гри-веснянки.

Автор фото, AFP

На Євробаченні Україна посіла 5-те місце за сумою балів від журі країн-учасниць та голосів телеглядачів.

При цьому якби результат конкурсу визначали виключно глядачі, то пісня "Шум" опинилася б на другій сходинці.

Через це в мережі лунало багато критики на адресу журі, які, на думку багатьох інтернет-користувачів, відібрали в Go_A можливість посісти вище місце в конкурсі.

Переможцем Євробачення зрештою став італійський гурт Maneskin з піснею Zitti e Buoni.

Cоліст гурту Даміано Давид на запитання, хто був його фаворитом, заявляв, що вболівав за Україну: "Україна. Неймовірно", - сказав він під час пресконференції.