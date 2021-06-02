Білорусь більше не посередник для Донбасу, політична інтрига в Ізраїлі. Теленовини ВВС
У випуску:
- Прощання з Мінськом: чому столиця Білорусі після заяв Лукашенка втрачає легітимність як місце переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Чи домовляться в Ізраїлі про нову урядову коаліцію, яка покладе край 12-річному прем'єрству Нетаньягу.
- Бруд, воші, холод, хвороби. Розповіді затриманих дітей, які потрапили до США нелегально.
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